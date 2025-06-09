Розробники пішли на такі заходи, щоб запобігти спробам школярів списувати за допомогою ШІ.

Найпопулярніші китайські чат-боти зі штучним інтелектом, такі як DeepSeek, тимчасово відключили можливість розпізнавання зображень на час вступних іспитів у країні. Про це пише Bloomberg.

Гаокао вважається найважливішим іспитом у країні, який триває 3 дні та визначить усе подальше життя студента. Тому місцеві компанії пішли на такі заходи, щоб запобігти спробам школярів списати за допомогою ШІ.

"Щоб забезпечити справедливість вступних іспитів до коледжів, ця функція недоступна в період із 7 до 10 червня", – таке повідомлення показують у китайських чат-ботах. 2025 року 13,4 млн китайців складатимуть іспити для вступу до вишів.

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Деякі чат-боти, як-от DeepSeek, усе ще можуть розпізнавати фото, але тільки за умови, що це не екзаменаційні запитання.

Гаокао жорстко контролюється, щоб гарантувати його чесність і виключити будь-які спроби списування. Bloomberg пише, що в деяких провінціях використовують ШІ для спостереження за абітурієнтами: система відстежує шепіт, підозрілу поведінку, спроби списування і застосування заборонених на іспиті предметів.

Як УНІАН уже писав, наприкінці травня вийшла поліпшена версія DeepSeek, яка на одному рівні з ChatGPT і Google Gemini. Розробники зменшили кількість галюцинацій, покращили продуктивність та інтерфейс.

Різке зростання популярностіDeepSeek такожпривернуло пильну увагу китайської влади. Згідно з даними The Information, побоюючись "витоку" технологій, держава забрала паспорти у ключових інженерів компанії. Тепер вони не можуть легально залишити територію Китаю, поки їм не повернуть документи.

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