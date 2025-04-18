Впровадження функціоналу буде поступовим і завершиться найближчими тижнями.

Власники Android-пристроїв отримали доступ до функцій Gemini Live, які раніше були доступні тільки за підпискою Gemini Advanced. Про це йдеться в анонсі Google.

Нововведення дають змогу наводити камеру на об'єкти реального світу і ставити запитання про них Gemini у форматі живого діалогу. ШІ-асистент здатний розпізнати інгредієнти в кулінарному рецепті, визначити вид рослини або матеріал одягу, аналізуючи інформацію через камеру.

Фішка також працює з вмістом екрана смартфона. Так, під час скролінгу інтернет-магазину в браузері можна попросити знайти схожу річ за нижчою ціною.

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Для використання нових можливостей перейдіть у повноекранний режим Gemini Live, де доступна функція перемикання між селфі- і основною камерами. Асистент працює на смартфонах з Android 12 і вище

Нагадаємо, раніше Google відкрила доступ усім охочим до тестування своєї найрозумнішої нейромережі. Це перша модель у новій серії ШІ, які "мислять" і здатні краще справлятися із завданнями, що вимагають логіки, аналізу та врахування контексту.

Також компанія показувала нейромережу-перекладач, яка дасть змогу спілкуватися з дельфінами. Запустити перекладач можна буде прямо на смартфоні, але точних термінів релізу поки немає.

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