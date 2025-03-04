Підписники Google One AI Premium отримають революційні функції на смартфонах з Android вже цього місяця.

Gemini від Google навчилася працювати з відео. Тепер ШІ-асистенту можна буде показати, що відбувається на екрані вашого пристрою або навколо вас за допомогою камери. ШІ буде в реальному часі відповідати на ваші запитання і розуміти контекст.

Функція називається Smart Screenshare. Як приклад компанія показала відео, на якому користувач переглядає сторінку в онлайн-магазині і запитує у Gemini, який одяг підійде до мішкуватих джинсів.

Для того, щоб запустити демонстрацію екрана, у полі Ask Gemini потрібно натиснути "Поділитися екраном з Live" (Share screen with Live)

Відео дня

Ще одна нова функція, яку отримає Gemini – це пошук по відео через зображення з камери.

Підписники Google One AI Premium отримають обидві функції на смартфонах з Android вже наприкінці березня. Для користувачів на iOS терміни релізу поки що не розкриваються.

Нагадаємо, у грудні Google випустила свій аналог ChatGPT, який вміє "міркувати". У процесі пошуку відповіді на запит користувача нова модель Gemini докладно "озвучує" свої кроки, необхідні для пошуку відповідей, подібно до людини, яка мислить вголос.

А тим часом випуск Siri, що порозумнішала, відбудеться "в кращому разі" у 2027 році – з релізом iOS 20. Причина – власні великі мовні моделі (LLM) Apple досягли своєї межі, а її недостатньо за сучасними мірками.

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