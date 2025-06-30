На відміну від багатьох аналогів, ця модель може генерувати відео зі звуком.

Google несподівано відкрила доступ усім охочим до тестування свого нового ШІ-генератора відео Veo 3. Тепер його можна випробувати безкоштовно через платформу Vertex AI.

Хоча сам відеогенератор формально залишається платним, Veo 3 є частиною екосистеми Google Cloud, а отже, скористатися ним можна за допомогою пробної підписки, звернуло увагу видання TechRadar.

Кожному новому користувачеві після реєстрації Google Cloud доступно $300 у вигляді кредитів, які можна використовувати протягом 90 днів для експериментів із генерацією відео Veo 3 та іншими сервісами Vertex AI.

Відео дня

Таким чином, Google Veo 3 раптово став одним із небагатьох відкритих ШІ-генераторів відео, доступних для масового тестування. Як зазначається, $300 кредитів вистачить приблизно на 10 генерацій.

Veo 3 вміє генерувати реалістичні відео тривалістю до 8 секунд, використовуючи прості текстові запити. Головна особливість цієї версії – синхронізована озвучка, яка відтворює фрази з природним акцентом різними мовами.

Google навчала модель на мільйонах роликів з YouTube, що забезпечує високу якість і правдоподібність руху в згенерованих кліпах. Користувачі вже "нагенерували" багато прикладів і деякі з них завірусилися в мережі.

Google Veo 3 – не єдина нейромережа, що створює реалістичні відео за запитом. На початку місяця Microsoft надала безкоштовний доступ до відеогенератора Sora від OpenAI. Раніше доступ до ШІ-моделі мали тільки платні підписники ChatGPT.

Напередодні Midjourney презентувала свою першу нейромережеву модель для створення відео. Поки що вона доступна тільки у веб-версії, але вже має вражаючий вигляд.

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