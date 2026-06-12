Pokemon Go: як полювання за покемонами допомогло у розробці військових дронів, - ЗМІ

За 10 років користувачі з усього світу завантажили близько 30 млрд сканів різних об’єктів.

Мільйони гравців Pokemon Go могли мимоволі допомогти у створенні системи навігації для військових дронів. Про це повідомляє британськагазета The Guardian.

Pokemon Go, випущена в 2016 році компанією Niantic спільно з Nintendo, пропонувала користувачам шукати віртуальних істот у реальному світі за допомогою камери телефону. У 2021 році розробники додали функцію AR-сканування: гравці могли отримувати внутрішньоігрові нагороди за зйомку реальних об'єктів. Участь у програмі була добровільною.

З розслідування The Guardian випливає, що майже 30 млрд сканів, зібраних сотнями мільйонів користувачів, могли використовуватися в розробці стороннього програмного забезпечення. Зокрема, для навчання 3D-моделі, яка дозволяє пристроям орієнтуватися в просторі без GPS.

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Особливу увагу привернула співпраця Niantic з американською компанією Vantor. Наприкінці 2025 року партнери оголосили, що розробка буде застосовуватися в дронах та інших роботизованих системах. При цьому Vantor спеціалізується на ПЗ для розвідки та "оборонних завдань", тобто військових.

У Niantic Spatial заперечують, що дані гравців Pokemon Go використовувалися безпосередньо у військових продуктах. При цьому компанія підтвердила, що дані гравців пустили у дію для навчання базових моделей ШІ, які лежать в основі рішень, що розробляються.

Pokemon Go вважається одним із найуспішніших прикладів масового використання AR-технологій та геолокації: гравці переміщаються вулицями, відвідують спеціальні точки інтересу та беруть участь у подіях, прив’язаних до конкретних місць. У 2025 році творці Pokemon GO продали гру за 3,5 мільярда доларів саудівській Savvy Games Group.

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