OpenAI готує найбільше оновлення ChatGPT з моменту запуску – що зміниться

За даними джерел, OpenAI має намір перетворити ChatGPT зі звичайного чат-бота на справжній "супердодаток".

Компанія OpenAI готує найбільшу трансформацію ChatGPT з моменту запуску сервісу в 2022 році. За інформацією Financial Times, нововведення почнуть впроваджувати вже в найближчі тижні.

Розробники мають намір перетворити ChatGPT зі звичайного чат-бота на справжній "супердодаток", що об'єднує відразу кілька інструментів на базі штучного інтелекту. Ключовий акцент зроблять на програмуванні, ШІ-агентах та інтеграції зі сторонніми сервісами.

Також компанія планує приділити значно більше уваги та ресурсів Codex – інструменту для агентного програмування. За даними FT, саме рішення для розробників та корпоративних клієнтів зараз приносять OpenAI основну частину доходів, тому компанія хоче активніше просувати їх через ChatGPT.

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Реорганізація відбувається на тлі посилення конкуренції у сфері ШІ та зростаючого тиску інвесторів, які очікують від OpenAI більш зрозумілого шляху до прибутковості, незважаючи на оцінку в $852 млрд.

Джерела стверджують, що оновлена версія ChatGPT може бути представлена вже в найближчі тижні. Якщо плани компанії реалізуються, сервіс перетвориться з інструменту для спілкування з ШІ на універсальну платформу для роботи, програмування, створення контенту та виконання різних завдань через ШІ-агентів.

УНІАН писав, що розробник ChatGPT може збанкрутувати вже до середини 2027 року. Ключова проблема OpenAI полягає в тому, що значна частина користувачів використовує безкоштовні версії чат-ботів, тож вони швидше перейдуть до конкурентів, ніж почнуть платити.

Сьогодні ChatGPT займає понад 80% світового ринку чат-ботів. Найближчі конкуренти – Perplexity та Google Gemini. На них припадає частка в 15% від усіх користувачів.

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