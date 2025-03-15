Винятком залишаються пристрої під управлінням Android 9 і більш ранніх версій.

Google офіційно відмовляється від "Асистента" на користь Gemini. Найближчими місяцями компанія почне замінювати класичний цифровий помічник на Android-гаджетах новим ШІ-помічником.

"Крім того, ми оновимо планшети, автомобілі та пристрої, що підключаються до вашого телефону, включно з навушниками та годинниками, до Gemini", - каже Google. "Ми також привносимо новий досвід на базі Gemini в домашні пристрої, такі як динаміки, дисплеї та телевізори".

Винятком залишаються пристрої під управлінням Android 9 (і більш ранніх версій), а також з 2 ГБ ОЗП і менше – для них Google "Асистент" залишиться доступним.

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Gemini вже можна встановити на нові смартфони Pixel, Samsung і OnePlus, але тільки як опціональне рішення, а не стандартний додаток. Для цього необхідно запустити Google Assistant і погодитися на його заміну на Gemini.

На момент запуску в 2024 році Gemini мав обмежений набір функцій порівняно з Assistant. Користувачі скаржилися на відсутність інтеграції з розумними пристроями та погіршення роботи голосового пошуку. Але поступово Google розширює функціонал ШІ-помічника.

Google відома, серед іншого, тим, що регулярно закриває свої сервіси. Раніше "цвинтар" закритих проєктів поповнив Google Podcasts, який з моменту запуску був завантажений більш ніж на 500 млн пристроїв.

Також повідомлялося, що Google вимкнула функцію перегляду веб-сайтів із кешу. Вона не тільки давала змогу отримувати доступ до матеріалів, які було видалено або змінено, а й була корисною під час тимчасових збоїв.

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