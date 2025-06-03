За чутками, пристрій нагадуватиме iPod Shuffle і його можна буде носити на шиї, як підвіску.

Колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв і керівник OpenAI Сем Альтман працюють над загадковим ШІ-гаджетом, який обіцяє стати серйозною альтернативою звичним смартфонам. Такий пристрій не матиме ні екрана, ні звичного інтерфейсу.

Тепер же стало відомо, що Лорен Пауелл Джобс, вдова засновника Apple Стіва Джобса, схвалила цей таємничий апарат і, ба більше, вклала кошти в його розробку, пише портал Business Insider.

У нещодавньому спільному інтерв'ю Джоні Айв і Лорен Джобс згадали про спільну роботу Айва з Джобсом в Apple і згадали прийдешній пристрій. Раніше в травні Айв уже заявляв, що його останньою роботою керувало бажання "взяти на себе відповідальність за непередбачувані наслідки", пов'язані з iPhone, натякаючи на залежність людей від екрана і соцмереж.

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Айв знову визнав це, заявивши, що співпраця з Альтманом відродила його оптимізм щодо технологій. "Якщо ви створюєте щось нове, якщо ви впроваджуєте інновації, завжди будуть непередбачені наслідки, і деякі з них будуть чудовими, а деякі – шкідливими", – сказав він.

Наразі немає жодних додаткових подробиць про пристрій, який Джоні Айв створює спільно з OpenAI. Очікується, що це не буде класичний смартфон або розумні окуляри. За чутками, пристрій нагадуватиме iPod Shuffle і його можна буде носити на шиї, як підвіску.

Чутки про співпрацю Джонатана Айва та Сема Альтмана вперше з'явилися ще 2023 року. Тоді згадувалося, що вони беруть участь у створенні неназваного гаджета, який може "перевернути світ технологій", як це зробив iPhone свого часу.

І якщо про Альтмана останнім часом говорять дуже багато, то про Джона Айва могли забути. Під час роботи в Apple він керував командою дизайнерів, відповідальною за iPod, iPhone, iPad і MacBook, тож можна очікувати, що, що б не було в розробці, воно матиме стильний вигляд.

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