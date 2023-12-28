Очікується, що інноваційний смартфон з ШІ переверне світ технологій, як це зробив iPhone в 2007 році.

Колишні топ-менеджери Apple, заручившись підтримкою глави OpenAI Сема Альтмана, готують унікальний смартфон для епохи нейромереж. Очікується, що він буде радикально відрізнятися від тих смартфон, які сьогодні доступні на ринку, повідомляє видання Bloomberg.

Журналісти нагадали, що в 2019 році один з творців iPhone, Джоні Айв, покинув компанію Apple і організував власний стартап LoveFrom. Відтоді він заручився підтримкою розробника ChatGPT, а напередодні "завербував" ключового співробітника Apple Танга Тана, який відповідав за дизайн iPhone, Apple Watch і різних аксесуарів,

Сам Джонні Айв пропрацював в Apple майже 30 років і брав участь у створенні низки культових пристроїв, в тому числі планшетів і комп'ютерів. Однак у 2019 році фахівець покинув компанію, щоб зосередитися на власному проєкті. За даними Bloomberg, тепер Айв бере участь у створенні гаджета, який може "перевернути світ технологій", як це зробив iPhone в 2007 році.

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Що саме це буде за пристрій, не повідомляється, але відомо, що колишні співробітники Apple будуть відповідати за дизайн і апаратну складову, а Сем Альтман надасть необхідне програмне забезпечення. Останній також умовив голову SoftBank Group Corp Масайосі Сона зробити багатомільярдні інвестиції в нову компанію.

Нагадаємо, незадовго до цього інші екс-співробітники Apple заснували стартап Humane, який у листопаді 2023 року представив "смартфон майбутнього" – без екрана і розміром з пейджер. Інформація озвучується через динамік або транслюється на долоню через проєктор.

Сама Apple цього літа показала окуляри змішаної реальності. Vision Pro – це абсолютно новий гаджет компанії: в компанії вірять, що з часом гарнітура замінить і смартфон, і комп'ютер.

Гаджет надійде у продаж вже в найближчі місяці. Можна з упевненістю говорити, що вихід Vision Pro – історична подія, але поки складно сказати, чи змінить воно світ або залишиться гаджетом для ентузіастів (як Google Glasses). Нагадаємо, новий пристрій оцінили в 3499 доларів.

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