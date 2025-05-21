Айв, дизайнер багатьох найвідоміших продуктів Apple, включно з iPhone, покинув компанію 2019 року після майже трьох десятиліть.

OpenAI погодилася придбати апаратний стартап io колишнього головного дизайнера Apple Джоні Айва за 6,4 млрд доларів у ставці на альтернативи смартфону як домінуючому пристрою для доступу до ШІ. Про це пише Financial Times.

Виробник ChatGPT заплатив 5 млрд доларів за повне володіння io в рамках угоди з повним акціонерним капіталом: у нього вже було 23% акцій. 55 співробітників, які працюють в io, приєднаються до OpenAI, але Айв не стане співробітником, за словами людей, близьких до угоди.

Цікаво, що Айв, дизайнер багатьох найвідоміших продуктів Apple, включно з iPhone, покинув компанію 2019 року після майже трьох десятиліть.

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OpenAI заявила, що її мета - "створити сімейство продуктів для епохи AGI", маючи на увазі штучний інтелект загального призначення, рівень ШІ, який схожий на більшість людей або перевершує їх.

"Я думаю, у нас є можливість тут повністю переосмислити, що означає використовувати комп'ютер", - сказав засновник OpenAI Сем Альтман.

Айв візьме на себе "глибокі творчі та дизайнерські обов'язки в OpenAI та io. Він і його команда спиратимуться на "десятиліття досвіду створення найбільш знакових і визначальних категорію продуктів у світі".

Важливо, що LoveFrom, дизайн-студія, яку Айв заснував разом із колишніми провідними дизайнерами Apple, і яка відтоді співпрацювала з такими компаніями, як Ferrari, залишиться незалежною компанією.

Зазначається, що інші компанії пробували альтернативи смартфону на основі ШІ, але безуспішно. Стартап Humane запустив АІ-"пін" у 2024 році, але продукт не мав комерційного успіху, і компанія відмовилася від пін-коду і була продана HP на початку цього року.

У OpenAI є партнерство з Apple, яка в грудні інтегрувала ChatGPT у свій голосовий помічник та інструменти для письма в межах модернізації своїх продуктів із використанням штучного інтелекту під назвою "Apple Intelligence".

При цьому Apple займається модернізацією свого власного голосового помічника Siri з використанням ШІ, хоча вона зіткнулася з невдачами через затримки із запланованими функціями. Едді К'ю, голова відділу послуг Apple, заявив у суді США на початку цього місяця, що "вам може не знадобитися iPhone за 10 років, хоч би як божевільно це звучало".

Одна людина, близька до OpenAI, сказала, що компанія працює над "чимось зовсім іншим [порівняно з телефоном]... абсолютно новою платформою".

Робота OpenAI

OpenAI оголосила про запуск попередньої версії свого найпотужнішого на сьогоднішній день ШІ-асистента для програмування - Codex. Він працює на базі моделі codex-1, вдосконаленої версії o3, що міркує, оптимізованої під програмну розробку.

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