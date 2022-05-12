Фахівці застерігають від використання застосунку.

Застосунок NewProfilePic, що набирає популярність, дозволяє перетворити свою фотографію на малюнок. Він може бути небезпечним.

Як зазначив Джейк Мур, радник з глобальної кібербезпеки ESET Internet Security, в коментарі Mail Online, краще бути обережним під час використання цього застосунку.

У Google Play Store застосунок оцінили понад 44 тисячі користувачів, а в App Store від Apple - близько 20 тисяч.

Він пропонує застосування різноманітних ефектів до фотографій за допомогою "новітньої технології штучного інтелекту".

Застосунок збирає таку інформацією, як ім’я, адреса електронної пошти, акаунти в соціальних мережах користувача. Крім цього, користувачі діляться своїм місцеперебування, деталями про пристрій, IP-адресами, типом браузеру тощо.

Модний застосунок розроблено компанією Linerock Investments, яка базується в житловому комплексі поруч з Міністерством оборони Росії в Москві. Сайт для компанії теж зареєстрований у Москві.

Кетлін Полежаєва з Linerock Investments Ltd сказала, що це компанія з Британських Віргінських островів, яка тільки офіси в Росії, Україні та Білорусі.

Те, що домен зареєстровано на московську адресу, вона пояснює тим, що це колишня московська адреса засновника компанії.

Представниця компанії також стверджує, що вони не пов'язані з якимось урядом чи країною.

Щодо даних користувачів, у розробника переконують, що усі фотографії розміщуються та обробляються на серверах Amazon AWS та Microsoft Azure, які розташовані за межами Російської Федерації.

Водночас фахівець ESET Джейк Мур застерігає:

"Цей застосунок, ймовірно, є способом фіксувати обличчя людей у ​​високій роздільній здатності, і я поставив би під сумнів будь-яку програму, яка хоче отримати таку кількість даних. Особливо ту, яка базується в іншій країні. Незалежно від того, де вони базуються, я завжди буду обережний, передаючи конфіденційні дані, оскільки після того, як вони зникнуть, отримати контроль над ними назад практично неможливо".

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