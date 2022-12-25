Зміна чіпа знижує TDP на 15 Вт.

Останнім часом на слуху нещодавно випущені топові відеокарти RTX 4080 і RTX 4090, але на ринку з'являються і нові моделі 30-ї серії.

Партнери NVIDIA почали продавати оновлені відеокарти GeForce RTX 3050, які відрізняються зниженим енергоспоживанням, повідомляє видання Wccftech. Продуктивність при цьому залишилася колишньою.

Відомо, що при виробництві оновлених відеокарт GeForce RTX 3050 використовувався новий чіп GA107, а не 106. Перший має TDP 115 Вт, а другий – 130 Вт. Таким чином вдалося домогтися зниження енергоспоживання на 12% завдяки простій заміні чіпа. Також змінився роз'єм живлення, тепер не 8-pin, а 6-pin.

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NVIDIA представила середньобюджетну відеокарту GeForce RTX 3050 в січні цього року за ціною 249 доларів і користувачам вона дуже сподобалася, багато в чому через ситуацію на ринку з сильно завищеними цінами на графічні карти. Вона забезпечує більше ніж 60 fps при роздільній здатності 1080p з включеною трасуванням променів в сучасних іграх.

Додамо, що наступник RTX 3050 в особі RTX 4050 повинен з'явитися на ринку в середині 2023 року. Наразі в компанії більше зосереджені на серіях RTX 4070 і RTX 4060.

Яку відеокарту вибрати в 2022 для ігор: рейтинг

Раніше видання Tom's Hardware склало топ найкращих ігрових відеокарт на 2022 рік. Очікувано, на першому місці розташувалася флагманська GeForce RTX 4090 – альтернатив їй на ринку просто немає. Якщо говорити про минуле покоління відеоадаптерів NVIDIA, то в ньому найкращою моделлю визнали RTX 3080

Що стосується найкращої відеокарти AMD, то на сьогодні такою є Radeon RX 6800 XT. Модель Radeon RX 6700 XT ж назвали однією з найкращих з точки зору "ціна-якість".

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