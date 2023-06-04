Опубліковано список пристроїв, які оновляться до iOS 17 / фото MacRumors

Apple не стане скорочувати список підтримуваних пристроїв для операційної версії iOS 17, яка вийде восени цього року. 

Більш ранні витоки припускали, що iPhone 8, 8 Plus та iPhone X не отримають iOS 17, однак, згідно зі свіжими даними, iOS 17 підтримуватиме ті самі пристрої, що і iOS 16. Повний список виглядає наступним чином:

  • Вся лінійка iPhone 14;
  • Вся лінійка iPhone 13;
  • Вся лінійка iPhone 12;
  • Вся лінійка iPhone 11;
  • iPhone XS;
  • iPhone XS Max;
  • iPhone XR;
  • iPhone X;
  • iPhone 8;
  • iPhone 8 Plus;
  • iPhone SE (2020 та 2022);

Крім того, новітня iOS 17 буде встановлена на смартфонах Apple наступного покоління – iPhone 15, які традиційно повинні дебютувати у вересні.

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iOS 17 – дата виходу і ключові фішки

Публічний анонс нової версії ОС відбудеться завтра на конференції розробників WWDC 2023. А вийде вона у вересні разом з моделями лінійки iPhone 15.

Головним нововведенням в iOS 17 стане оновлений екран блокування – Apple хоче зробити з iPhone дисплей для розумного будинку з постійним відображенням інформації, що оновлюється. Також відомо, що в iPhone з'явиться новий "Пункт управління" – він не змінювався з 2017 року. 

Додамо, що окрім iOS 17, iPadOS 17 і нової macOS, на заході WWDC 2023 Apple покаже свій перший шолом змішаної реальності, про який чутки ходять вже досить давно.

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