Apple не стане скорочувати список підтримуваних пристроїв для операційної версії iOS 17, яка вийде восени цього року.
Більш ранні витоки припускали, що iPhone 8, 8 Plus та iPhone X не отримають iOS 17, однак, згідно зі свіжими даними, iOS 17 підтримуватиме ті самі пристрої, що і iOS 16. Повний список виглядає наступним чином:
- Вся лінійка iPhone 14;
- Вся лінійка iPhone 13;
- Вся лінійка iPhone 12;
- Вся лінійка iPhone 11;
- iPhone XS;
- iPhone XS Max;
- iPhone XR;
- iPhone X;
- iPhone 8;
- iPhone 8 Plus;
- iPhone SE (2020 та 2022);
Крім того, новітня iOS 17 буде встановлена на смартфонах Apple наступного покоління – iPhone 15, які традиційно повинні дебютувати у вересні.
iOS 17 – дата виходу і ключові фішки
Публічний анонс нової версії ОС відбудеться завтра на конференції розробників WWDC 2023. А вийде вона у вересні разом з моделями лінійки iPhone 15.
Головним нововведенням в iOS 17 стане оновлений екран блокування – Apple хоче зробити з iPhone дисплей для розумного будинку з постійним відображенням інформації, що оновлюється. Також відомо, що в iPhone з'явиться новий "Пункт управління" – він не змінювався з 2017 року.
Додамо, що окрім iOS 17, iPadOS 17 і нової macOS, на заході WWDC 2023 Apple покаже свій перший шолом змішаної реальності, про який чутки ходять вже досить давно.