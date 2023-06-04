За даними джерела, iOS 17 буде підтримувати ті ж пристрої, що і iOS 16.

Apple не стане скорочувати список підтримуваних пристроїв для операційної версії iOS 17, яка вийде восени цього року.

Більш ранні витоки припускали, що iPhone 8, 8 Plus та iPhone X не отримають iOS 17, однак, згідно зі свіжими даними, iOS 17 підтримуватиме ті самі пристрої, що і iOS 16. Повний список виглядає наступним чином:

Вся лінійка iPhone 14;

Вся лінійка iPhone 13;

Вся лінійка iPhone 12;

Вся лінійка iPhone 11;

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone XR;

iPhone X;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone SE (2020 та 2022);

Крім того, новітня iOS 17 буде встановлена на смартфонах Apple наступного покоління – iPhone 15, які традиційно повинні дебютувати у вересні.

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iOS 17 – дата виходу і ключові фішки

Публічний анонс нової версії ОС відбудеться завтра на конференції розробників WWDC 2023. А вийде вона у вересні разом з моделями лінійки iPhone 15.

Головним нововведенням в iOS 17 стане оновлений екран блокування – Apple хоче зробити з iPhone дисплей для розумного будинку з постійним відображенням інформації, що оновлюється. Також відомо, що в iPhone з'явиться новий "Пункт управління" – він не змінювався з 2017 року.

Додамо, що окрім iOS 17, iPadOS 17 і нової macOS, на заході WWDC 2023 Apple покаже свій перший шолом змішаної реальності, про який чутки ходять вже досить давно.

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