Загалом ж реліз нової iOS 17 буде присвячений підвищенню стабільності та продуктивності.

Власники смартфонів Apple у всьому світі чекають виходу iOS 17 – наступної великої операційної системи, яка привнесе ряд важливих змін. З'явилися перші дані, які саме нововведення чекають айфон-користувачів.

Як повідомляє портал MacRumors з посиланням на свої джерела, iOS 17, нарешті, отримає редизайн "Центру керування" (Control Center). Це "шторка" зверху, яка дозволяє управляти Wi-Fi, Bluetooth, авіарежимом та іншими налаштуваннями смартфона.

Нинішній центр керування практично не змінювався з 2017 року, коли вийшла iOS 11. Після Apple лише злегка покращувала цей розділ, наприклад, з виходом iOS 15 там з'явилися режими фокусування. Тому не варто дивуватися, якщо в новій версії операційної системи ми побачимо оновлений "Центр керування", який буде відповідати новим функціональним можливостям iOS 17.

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Джерело, яке передало точні відомості про Dynamic Island в iPhone 14 Pro до його анонсу, не повідомило подробиці про те, які саме "серйозні зміни" готує Apple.

Наприкінці березня інсайдер і журналіст Bloomberg Марк Гурман згадував, що реліз iOS 17 загалом буде присвячений підвищенню стабільності та продуктивності. Але крім цих поліпшень, користувачам дістанеться й кілька "приємних" і "часто запитуваних" програмних нововведень.

Коли вийде iOS 17 та які пристрої її підтримуватимуть

Публічний анонс нової версії ОС відбудеться на початку червня цього року на конференції для розробників WWDC 2023. А вийде вона у вересні разом з моделями лінійки iPhone 15.

Раніше стало відомо, що користувачі iPhone 8, 8 Plus та iPhone X не отримають iOS 17. Таким чином до оновлюваних відносяться iPhone Xs і новіші моделі: iPhone XS Мах, iPhone XR, всі версії iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 і iPhone 14, включаючи Pro-лінійки.

Очікується, що в iOS 17 Dynamic Island повинен стати ще розумнішими: наприклад, в нього можна перетягнути будь-який файл, і той додасться в буфер обміну. А при перемиканні в інший додаток острівець запропонує "витягнути" збережений файл.

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