Публічний анонс нової версії ОС відбудеться через півтора тижня, а вийде вона у вересні разом з моделями лінійки iPhone 15.

На початку червня на літній презентації Apple покаже нові версії своїх операційних систем та інших програмних продуктів. Айфон – найпопулярніший смартфон в світі, тому саме оновлення мобільного iOS до 17-ї версії найцікавіше користувачам.

Оглядач Bloomberg Марк Гурман розповів про ключові нововведення, які чекають нову версію мобільної операційної системи. Очікується, що зміни торкнуться не тільки інтерфейс, але і функціональність нової прошивки для актуальних смартфонів Apple.

За даними його джерел, Apple хоче зробити з iPhone дисплей для розумного будинку з постійним відображенням інформації, що оновлюється. Наприклад, зустрічі в календарі, погода та інші повідомлення. Такий режим буде активний, коли смартфон знаходиться в горизонтальному положенні – ідея полягає в тому, щоб телефон приносив користь, навіть якщо він просто лежить на столі.

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Очевидно, Apple буде використовувати Always-On Display для цього екрана, оскільки Гурман каже, що функція Apple буде використовувати темний фон із яскравим текстом, щоб полегшити читання. Яблучна компанія планує впровадити цю опцію і в iPad.

Також відомо, що "Пункт управління" в iOS зміниться вперше за шість років, але джерела Bloomberg не поширюються про нього.

Ще одним ключовим нововведенням в iOS 17 стане додаток "Журнал", який буде свого роду "розумним" особистим щоденником, куди користувачі в терапевтичних цілях зможуть заносити інформацію про минулий день, а штучний інтелект буде її аналізувати і давати рекомендації.

Внесуть зміни і в SharePlay – функцію, яка дозволяє користувачам iPhone і iPad спільно дивитися один і той же контент, перебуваючи в різних частинах планети. Спочатку вона була анонсована як частина iOS 15 у 2021 році.

Коли вийде iOS 17 та які пристрої її підтримуватимуть

Публічний анонс нової версії мобільної ОС відбудеться 5 червня на конференції для розробників WWDC 2023. А вийде вона у вересні разом з моделями лінійки iPhone 15.

Раніше стало відомо, що користувачі iPhone 8, 8 Plus та iPhone X не отримають iOS 17. Таким чином до оновлюваних відносяться iPhone Xs і новіші моделі: iPhone XS Мах, iPhone XR, всі версії iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 і iPhone 14, включаючи Pro-лінійки.

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