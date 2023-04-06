За даними компанії SellCell, пристрої на Android знецінюються набагато швидше, ніж гаджети Apple.

Смартфони Apple виявилися найвигіднішими при перепродажі, в той час, як пристрої на Android знецінюються на вторинному ринку куди швидше: деякі з них сильно дешевшають всього через два місяці після виходу.

Це випливає зі звіту компанії SellCell. Вивчивши ціни на базові моделі флагманів Apple, Samsung і Google, аналітики з'ясували, що через два місяці після покупки iPhone 14 втрачає в середньому 31% вартості на вторинному ринку, являючи собою оптимальну інвестицію.

Водночас Samsung Galaxy S23 всього через два місяці після виходу знецінився на вторинному ринку в середньому на 43,3%, А Galaxy S23 Ultra на 1 ТБ в стані "як новий" втратив в ціні 52,7%. Схожим чином йдуть справи й з серією Google Pixel 7.

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Показово, що торік статистика для Galaxy S22 виглядала ще гірше: він знецінювався втричі швидше, ніж звичайний iPhone 13. При цьому якщо враховувати різницю у втраті вартості за пів року з первісною ціною, то минуле покоління смартфонів Apple обійшло нинішнє на 5,7%.

За висновком аналітиків, найбільш прибутково продавати старі Айфони. Наприклад, iPhone 14 (128 ГБ) можна продати на вторинному ринку на 29% дешевше РРЦ, iPhone 14 Pro (128 ГБ) – мінус 33,7%, а iPhone 14 Pro Max (128 ГБ) – лише 13,6%.

Раніше УНІАН ділився рейтингом найкращих Android-смартфонів 2023 року в категорії "топ за свої гроші". У найдешевшій категорії лідирує Redmi Note 11T Pro, а в найдорожчій – Red Magic 8 Pro+.

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