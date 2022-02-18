Петиція щодо заборони платформи поки що зібрала лише 376 підписів.

В Україні пропонують заборонити додаток TikTok. З такою ініціативою виступили українці, які вважають, що платформа нібито "поширює дезінформацію" та погано впливає як на дітей, так і на дорослих.

Петиція з відповідною вимогою вже з'явилася на сайті президента.

Так, автори петиції хочуть, аби в Україні заборонили додаток TikTok. Судячи з опису, платформою не потрібно користуватися ані дітям, ані дорослим. На думку авторів пропозиції про заборону додатка, він "поширює дезінформацію", яка потім негативно впливає на суспільство.

"Більшість дітей, якщо не всі, ніколи не перевіряють інформацію побачену в соц. платформах і сприймають її як правду першої інстанції, через це багато дезінформації потрапляє в голови дітей і інколи створює непотрібну паніку. Та й в цілому платформа сприяє деградації суспільства", - вказали автори петиції.

Втім, ініціатива поки що отримала не так багато підписів від інших українців. Нині петицію підписали лише 376 користувачів, хоча для її розгляду потрібно зібрати 25 тисяч підписів. Чи вдасться людям, які виступають проти додатку TikTok, домогтися заборони платформи, поки що невідомо.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Twitter серйозно взялися за інтернет-"тролів" та ненависників. Тепер їх будуть активніше блокувати.

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