Найближчими конкурентами TikTok є Instagram, Facebook та WhatsApp.

TikTok, найпопулярніша соцмережа серед молоді, очолила світовий рейтинг мобільних додатків за кількістю завантажень за перший квартал 2023 року. Про це говориться в аналітичному звіті Data.ai.

Китайський сервіс для публікації коротких відео став єдиним додатком в топ-4, що не належить Meta. Попри локальну поразку, компанія Марка Цукерберга представляє значну частину найпопулярніших додатків цього рейтингу: Instagram, Facebook і WhatsApp.

Іншими учасниками топ-10 виявилися відеоредактор для пристроїв Android CapCut, соцмережа Snapchat, месенджери Telegram і Facebook Messenger, а також клієнт WhatsApp Business і музичний сервіс Spotify.

Відео дня

У звіті також говориться, що користувачі смартфонів по всьому світу витратили рекордні $33,9 млрд на додатки в першому кварталі 2023 року. Більша частина цих витрат (65%) припала на користувачів смартфонів Apple. Провідною з точки зору частки виручки категорією для iPhone стали ігри – там показник iOS досяг позначки 71%.

В Україні пропонують заборонити TikTok

Днями на сайті президента України з'явилася петиція із закликом заборонити в країні популярну китайську соціальну мережу TikTok. Автор петиції пояснює свою ініціативу тим, що під час війни "багато пропаганди йде через відео з TikTok".

Українці вже кілька разів порушували питання заборони TikTok. Схожу петицію оприлюднили минулого місяця. Але тоді її підписали лише 990 користувачів, хоча для її розгляду потрібно зібрати 25 тисяч підписів.

До речі, нещодавно у Великобританії офіційно заборонили використання популярного китайського додатка TikTok на робочих телефонах посадових осіб, а шанси на заборону TikTok в США, на думку експертів, зросли до 90%.

Вас також можуть зацікавити новини: