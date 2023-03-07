Апарат працює на MediaTek Helio G88, а продавати його будуть за ціною від 163 доларів.

Компанія Realme першою серед виробників Android-смартфонів створила рішення, які копіює концепцію Dynamic Island у флагманських iPhone 14.

У Realme даний елемент називається Mini Capsule. На зображеннях видно, що він імітується програмно – сама "фронталка" врізана по центру екрана. Окрім інформування про стан зарядки, поки незрозуміло, як компанія має намір використовувати власний аналог Dynamic Island.

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Що ж стосується решти, у Realme C55 сучасний дизайн, 6,52-дюймовий IPS екран з частотою 90 Гц, є основна камера на 64 Мп і акумулятор на 5000 мАг з 33-ватною зарядкою.

В якості апаратної платформи виступає MediaTek Helio G88 з 6 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4x і накопичувачем на 128/256 ГБ. За новинку в залежності від конфігурації просять 163 або 195 доларів. У продажу з 8 березня.

Про Dynamic Island

На думку багатьох користувачів і оглядачів, нове рішення з вирізом Dynamic Island, в якому з'являються різні повідомлення, є найкращим дизайнерським ходом Apple в новітній історії компанії.

У майбутніх iPhone 15 Dynamic Island повинен стати ще розумнішими: наприклад, в нього можна перетягнути будь-який файл, і той додасться в буфер обміну. А при перемиканні в інший застосунок острівець запропонує "витягнути" збережений файл.

За даними інсайдерів, Dynamic Island буде використаний у всіх моделях iPhone 15.

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