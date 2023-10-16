Starlink дозволить пасажирам Qatar Airways використовувати Wi-Fi зі швидкістю інтернету до 350 мегабітів в секунду.

Одна з найкращих авіакомпаній світу Qatar Airways представить безкоштовний інтернет для своїх пасажирів від компанії Starlink Ілона Маска.

Як повідомляє прес-служба авіакомпанії, Starlink дозволить пасажирам Qatar Airways використовувати Wi-Fi зі швидкістю до 350 мегабітів на секунду для ігор, доступу до VPN, спортивних трансляцій тощо.

"Qatar Airways з гордістю оголошує про підписання угоди зі Starlink щодо забезпечення безперебійного безкоштовного Wi-Fi для своїх пасажирів по всьому світу", - зазначив виконавчий директор Qatar Airways Group Акбар Аль Бейкер.

Зазначається, що високошвидкісний широкосмуговий доступ до інтернету з низькою затримкою буде безкоштовним для всіх пасажирів зі зручним "доступом в один клік" на борту.

Поки авіакомпанія не уточнила термін запуску послуги Starlink у своїх авіалайнерах. Наразі Qatar Airways і Starlink перебувають на етапі передзапуску стратегії розгортання всього флоту Qatar Airways.

Таким чином Qatar Airways є п’ятою авіакомпанією, яка стане партнером Starlink, оскільки про бажання надавати послуги Starlink в літаках також вже заявили авіакомпанії JSX, Hawaiian Airlines, AirBaltic, ZIPAIR.

Світова авіація - останні новини

У червні 2023 року британське агентство Skytrax опублікувало щорічний рейтинг найкращих авіакомпаній світу. Тоді найкращою авіакомпанією світу на церемонії нагородження World Airline Awards 2023 було визнано Singapore Airlines. Друге місце посіла Qatar Airways, третє - ANA All Nippon Airways, четверте - Emirates, п’яте - Japan Airlines.

У вересні український лоукостер SkyUp Airlines отримав ліцензію на польоти до США. Відповідний дозвіл було надано чотирьом літакам Boeing 737-800: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF та UR-SQP.

Пізніше SkyUp Airlines також отримав ліцензію на польоти до Канади. Отриманий сертифікат FAOC дозволяє надавати послуги та виконувати чартерні рейси з інших країн до Канади.

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