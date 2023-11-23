До лінійки Reno 11 увійшло дві моделі. Смартфони мають багато спільних рис, але є й ключові відмінності.

Бренд Oppo провів презентацію лінійки смартфонів Reno 11, до якої увійшло дві моделі. Новинки стали справжніми хітами ще до анонсу – на них було зібрано понад 250 тисяч попередніх замовлень в китайських магазинах.

Зовні вони майже копії, але "начинка" відрізняється. У старшої моделі процесор Qualcomm замість MediaTek, краще екран, швидше зарядка та інший сенсор основної камери. Ну й ціна, природно, вище, пише GSMArena.

Характеристики Oppo Reno 11

Oppo Reno 11 : 6,7", AMOLED, 2412 х 1080 пікселів, 120 Гц, процесор MediaTek Dimensity 8200, потрійна камера (Sony IMX709 50 МП+8+32), 8/12 ГБ LPDDR5X ОЗУ, батарея 4800 мАг, швидка зарядка 67 Вт.

: 6,7", AMOLED, 2412 х 1080 пікселів, 120 Гц, процесор MediaTek Dimensity 8200, потрійна камера (Sony IMX709 50 МП+8+32), 8/12 ГБ LPDDR5X ОЗУ, батарея 4800 мАг, швидка зарядка 67 Вт. Oppo Reno 11 Pro : 6,74", ProXDR AMOLED, 2772 х 1240 пікселів, 120 Гц, процесор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, потрійна камера (Sony IMX890 50 Мп+8+32), 12 ГБ LPDDR5 ОЗУ, батарея 4700 мАг, швидка зарядка 80 Вт.

Смартфони отримали незвичайне оформлення модуля основної камери. Якщо в попереднику він був круглої форми чорного кольору, то в Reno 11 дизайнери пішли іншим шляхом – тут він отримав форму еліпса, а його колір відповідає кольору задньої панелі.

Також обидва смартфони підтримують 5G, Wi-Fi (802.11 АС), Bluetooth 5.2 і NFC-модуль. З коробки вони працюють на Android 14 з фірмовою оболонкою ColorOS 14, яка є однією з найбільш плавних серед Android.

Купити Oppo Reno 11 можна буде з 25 листопада цього року за ціною 2499 юанів (близько 12 700 грн), моделька Pro почне продаватися з 1 грудня за ціною 3499 юанів (близько 17 700 грн). Поки в Китаї, в 2024 році вони доберуться до міжнародного ринку.

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