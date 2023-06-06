Лідером став топовий камерофон OPPO Find X6 Pro під управлінням новітньої оболонки ColorOS 13.1.

Популярний бенчмарк Master Lu оприлюднив рейтинг смартфонів Android з найбільш плавними оболонками. Їх інтерфейс залишається плавним навіть після тривалого часу роботи без скидання і перезавантаження, зазначають фахівці.

Набір випробувань для "піддослідних" охоплював видалення та запис файлів у внутрішню пам'ять, встановлення до сотні різноманітних додатків, а також імітацію нестачі вільного місця і перемикання між запущеними програмами.

Найбільш плавний інтерфейс в 2023 році – ColorOS 13.1 версія на основі Android 13, яка стоїть в OPPO Find X6 Pro. Інтерфейс став плавніше і зручніше, що і дозволило пристрою стати лідером рейтингу.

На другому місці розташувався Xiaomi 13 c оболонкою MIUI 14. Смартфон отримав OLED-дисплей з адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц, які також додають плавності ОС.

Бронзове місце за ще одним смартфоном OPPO – Reno10 Pro+ – з оболонкою ColorOS 13.1.

Слідом в рейтингу розташувалися iQOO 11 Pro, серія vivo X90, OPPO Reno10 Pro, iQOO Neo 7, OPPO Reno9 Pro+ і vivo S16 Pro. Флагманський Samsung Galaxy S23 Ultra зміг зайняти лише 17-е місце рейтингу за версією бенчмарка.

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Детальніше про Oppo Find X6 Pro

Плавна оболонка смартфона поєднується з найтоповішою начинкою: процесором Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ ОЗУ, 6.82-дюймовим LPTO OLED-дисплеєм з кадровою частотою 120 Гц і HDR10+, а також батареєю на 5100 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 100 Вт.

Find X6 Pro отримав потрійну основну камеру з матрицями на 50 МП в кожному модулі (IMX989 + ширік + х3 зум). Фахівці порталу DxOMark назвали Find X6 Pro найкращим камерофоном на сьогодні.

У Китаї Find X6 Pro оцінили в 5999 юанів (~32 200 грн). Базова версія Find X6 з камерами простіше і процесором MediaTek Dimensity 9200 стартує з 4499 юанів (~24 150 грн). Обидві моделі будуть офіційно продаватися тільки на китайському ринку.

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