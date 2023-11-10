Реліз смартфонів повинен відбутися до кінця цього місяця.

Не встигло пройти й пів року з моменту запуску лінійки смартфонів Reno 10, а OPPO вже готує 11-е покоління. Анонс заплановано на кінець листопада 2023, а поки інсайдери діляться подробицями і публікують зображення новинок.

Увагу користувачів привернув модуль основної камери. Якщо в Reno 10 він був круглої форми чорного кольору, то в Reno 11 дизайнери пішли іншим шляхом – тут він має форму еліпса, а його колір відповідає кольору задньої панелі.

Хоч Oppo зазвичай пропонує одне з найкращих співвідношень ціни й якості, такий смартфон напевно обійдуть стороною багато з користувачів, хто цінує симетрію в своїх мобільних пристроях.

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Що стосується "начинки", то базова версія Reno 11 отримає процесор MediaTek Dimensity 8200, тоді як Pro-версія буде базуватися на процесорі від Qualcomm – Snapdragon 8+ Gen 1. Також, судячи із зображень, старша модель отримає перископний "телевік", який рідко зустрінеш в середньобюджетних смартфонах.

Реліз смартфонів повинен відбутися в кінці листопада, але до міжнародного ринку вони доберуться тільки в наступному році.

А минулого місяця OPPO представила топові смартфони-"розкладачки". Якщо ще декілька років тому телефони зі складними дисплеями здавалися чимось експериментальним, то сьогодні практично кожен великий вендор має парочку подібних пристроїв в своєму асортименті.

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