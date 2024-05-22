Наявність цього інструменту може істотно змінити спосіб проходження ігор і навіть залишити практику пошуку гайдів у минулому.

Компанія Microsoft оголосила про плани щодо впровадження свого ШІ-помічника Copilot в ігровий простір - у Minecraft та інші проєкти для ПК і Xbox. Очікується, що його функції допоможуть геймерам із пошуком інформації та порадами.

Microsoft Copilot - це система на базі ШІ, в якій використовується мовні моделі ChatGPT і Dalle-3. У Minecraft, наприклад, гравці зможуть ставити АІ-помічнику різні запитання, наприклад, "Як зробити меч?". Отримавши запит, Copilot підкаже, де добути ресурси або відшукає в інвентарі необхідні для крафту матеріали.

Як це виглядає - дивіться на відео

У Microsoft кажуть, що використання ШІ-помічника під час геймінгу буде максимально простим і безшовним. А користувачам не доведеться вигадувати спеціальні запити - нейромережа розуміє природну мову.

ЗМІ впевнені, що наявність інструменту, який у реальному часі відповідатиме на запитання і даватиме поради, може суттєво змінити спосіб проходження ігор і навіть залишити практику пошуку гайдів у минулому. Ви просто запитаєте це у штучного інтелекту.

Коли Microsoft Copilot стане доступний охочим, поки що не говорять. І в яких ще іграх він з'явиться, поки теж невідомо. Але навряд чи Minecraft буде єдиною.

До речі, нещодавно Google представила свого ШІ-компаньйона, який зможе проходити будь-які ігри з вами, зокрема в кооперативному режимі. Причому на цілком конкретних прикладах. Google співпрацює з творцями No Man's Sky, Teardown, Valheim, та інших популярних тайтлів.

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