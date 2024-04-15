Для порівняння, Samsung Galaxy Ring може працювати без підживлення від 5 до 9 днів.

Китайська Xiaomi анонсувала вихід свого першого розумного кільця. Про терміни випуску і ціну нічого не розповіли, але кілька важливих параметрів уже відомо, пише GSMArena.

Його головною фішкою стане неймовірна автономність, що досягає 180 днів. Скоріш за все, мовиться про роботу кільця в режимі очікування, але все одно вражаюче. Для порівняння, Galaxy Ring від Samsung може працювати від 5 до 9 днів без підзарядки.

Попри таку живучість, кільце вдалося зберегти дуже тонким – товщина профілю складе 2,2 мм. Це зробить девайс практично непомітним при щоденному носінні.

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За словами виробника, аксесуар стежитиме за активністю (кроки, калорії) і показниками здоров'я свого власника. Є можливість виміру пульсу, рівня кисню в крові та інше – загалом все те, на що здатен розумний годинник.

Анонс розумного кільця від китайського техногіганта – показник, що скоро такі девайси стануть мейнстримом. Наприклад, як фітнес-трекери або розумні годинники. Нагадаємо, що до кінця 2024 року своє смарт-кільце Galaxy Ring має випустити Samsung – ЗМІ пророкують, що це буде хіт.

Варто зазначити, що смарт-кільця – це не нове явище на ринку. Наприклад, досить давно їх продає компанія Oura. Однак це все ще нішевий продукт, яким переважно користуються ентузіасти. У Xiaomi і Samsung є шанси зробити його масовим.

Ймовірно, розумне кільце скоро представить і Apple. ЗМІ писали, що компанія серйозно занепокоєна виходом Galaxy Ring і прискорює процеси з розробки свого смарт-кільця. Apple переконана, що цей переносний девайс у найближчому майбутньому набере популярності як менш нав'язлива і більш автономна альтернатива смарт-годиннику.

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