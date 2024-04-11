Гнучка конструкція дає змогу регулювати їх під себе, а час роботи без підзарядки вищий, ніж у традиційних навушників-вкладишів.

Виробник Xiaomi розширив свій асортимент навушників новою моделлю відкритого типу. Гарнітура була представлена разом зі смартфоном Redmi Turbo 3 і планшетом Redmi Pad Pro.

Новинку назвали Xiaomi Open Earphones. Це перший подібний продукт бренду з відкритою конструкцією з нікель-титанового сплаву і 10-мм драйверами. Для навушників обіцяють надійну і зручну посадку. Якість звуку теж має бути на рівні, пише GizmoChina.

Навушники підтримують високоякісний кодек LHDC, що забезпечує передачу звуку високої чіткості до 96 кГц. Вони також отримали сертифікати якості звуку Hi-Res Gold Label і QQ Music Premium. Ще є подвійні мікрофони та ШІ-шумозаглушення при дзвінках.

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Девайс підтримує швидке підключення до смартфонів, планшетів та інших пристроїв під управлінням операційної системи HyperOS. Що стосується автономності, то Xiaomi Open Earphones пропрацюють без підзарядки до 7.5 годин. А кейс збільшить цей показник до 38.5 годин.

Навушники вже можна купити в Китаї за 699 юанів (~3700 грн). Пізніше навушники напевно з'являться на AliExpress приблизно за такою ж ціною.

Варто додати, що сьогодні ринок навушників відкритого типу переживає "бум", чому сприяє зростальний попит серед користувачів і відхід від традиційних навушників-вкладишів. Згідно зі звітом IDC, у 2023 році на ринку навушників відкритого типу було реалізовано 6,52 млн одиниць – це на 130,2% більше, ніж роком раніше.

А найближчим часом на ринку з'являться Nothing Ear і Ear (a): це будуть найстильніші навушники на ринку. Вартість навушників складе 150 і 100 євро відповідно.

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