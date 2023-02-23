На пристрої активно оформляють попередні замовлення навіть попри те, що велика частина характеристик, як і ціна, залишаються невідомими.

Шанувальники Meizu вже багато місяців чекають анонс довгоочікуваної флагманської серії Meizu 20. Офіційна прем'єра, як очікується, відбудеться тільки в березні, але смартфони вже стали хітами в Китаї.

Як передають китайські ЗМІ, за кілька днів після відкриття заявок на попередні замовлення нові пристрої забронювали понад 200 000 чоловік. І це при тому, що поки немає офіційних подробиць про більшу частину характеристик, дизайн та вартість телефонів.

Судячи з усього, Meizu впевнена в якості своїх нових флагманів – виробник дає на телефони гарантію 36 місяців, і це теж підстьобує інтерес.

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Поки точно відомо, що в лінійку Meizu 20 увійдуть дві моделі: звичайна і Pro. Обидва смартфони будуть використовувати найактуальнішу на цей момент зв'язку – Snapdragon 8 Gen 2 + LPDDR5X + UFS 4.0.

Водночас інсайдери розповідають, що більш дорогий Meizu 20 Pro буде оснащений топовим екраном AMOLED Samsung останнього покоління (E6) з роздільною здатністю 2К і підтримкою адаптивної частоти оновлення. Також смартфон отримає потрійну камеру з трьома 50-мегапіксельними сенсорами.

Що цікаво, попередники в особі Meizu 18 і Meizu 18 Pro вийшли ще в березні 2021 року. Компанія прийняла рішення відмовитися від випуску 19-ї серії й відразу взялася за Meizu 20.

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