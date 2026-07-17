Прослужать 6–7 років: названо смартфони Samsung із найтривалішою підтримкою ПЗ

До списку увійшли як преміальні моделі Galaxy S26 Ultra та Galaxy Z Fold 8, так і доступні пристрої лінійки Galaxy "А".

Уже наприкінці липня 2026 року Samsung почне розповсюджувати наступне велике оновлення One UI 9 на базі Android 17. Оновлення принесе оновлений дизайн, нові функції штучного інтелекту та низку покращень безпеки. Втім, багато моделей Galaxy залишаться на старій версії One UI.

Якщо ваш смартфон не увійшов до списку підтримуваних пристроїв, журналісти Gizmochina порекомендували моделі Samsung, які ще довго отримуватимуть оновлення Android та патчі безпеки – аж до 2033 року.

До списку увійшли вже представлені або офіційно анонсовані пристрої. Серед них:

Відео дня

Galaxy S26 – сім великих оновлень до Android 23.

Galaxy S26 – сім великих оновлень до Android 23.

Galaxy S26 Ultra – сім великих оновлень до Android 23.

Galaxy S25 FE – сім великих оновлень до Android 23.

Galaxy Z Fold 8 – сім великих оновлень до Android 24.

Galaxy Z Fold 8 Ultra – сім великих оновлень до Android 24.

Galaxy Z Flip 8 – сім великих оновлень до Android 24.

Galaxy Z Fold 7 – сім великих оновлень до Android 23.

Galaxy Z Flip 7 – сім великих оновлень до Android 23.

Galaxy Z Flip 7 FE – сім великих оновлень до Android 23.

Galaxy Tab S11 / S11 Ultra – сім великих оновлень до Android 23.

Galaxy Tab A11 Plus – сім великих оновлень до Android 23.

Galaxy A57, A37, A27 – шість великих оновлень до Android 22.

Galaxy M47 – шість великих оновлень до Android 22.

Galaxy A07 5G – шість великих оновлень до Android 22.

На сьогодні найдоступніший смартфон Samsung із тривалою програмною підтримкою – Galaxy A07 5G за 150 доларів (близько 6500 грн). Виходить, що він отримає останнє оновлення Android і патч безпеки в лютому 2032 року.

Приблизно стільки ж часу Apple підтримує свої смартфони. Так, свіжу iOS 27 у рамках публічної бета-версії можна встановити на iPhone 11, який вийшов у 2019 році.

Нагадаємо, нещодавно Samsung припинила підтримку трьох популярних смартфонів середнього класу – Galaxy A13, Galaxy A23 та Galaxy M33. Усі вони перестали отримувати як нові прошивки, так і патчі безпеки.

Новий витік інформації про Galaxy S27 Pro вказує на те, що саме ця модель може стати найцікавішим флагманом Samsung у 2027 році – і, можливо, більш раціональним вибором для більшості користувачів.

Вас також можуть зацікавити такі новини: