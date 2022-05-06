В "Дії" з'явилась нова функція / фото УНІАН

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про запуск нової послуги для підприємців на порталі "Дія".

Про це йдеться у Telegram-каналі Федорова.

За його словами, портал "Дія" запустив нову послугу для підприємців — тепер можна внести зміни до прізвища, ім'я, по батькові та місцезнаходження ФОП онлайн.

"Не потрібно йти до міської ради, ЦНАП чи нотаріуса, чекати в черзі, заплатити 250 грн, щоб подати заяву та знову чекати кілька діб доки її опрацюють", - зазначив Федоров.

За розширеною послугою на порталі "Дія" потрібно декілька хвилин за заповнення заяви, добу на її розгляд та‎ 190 грн замість 250 грн.

Зазначається, що послугу реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції за підтримки Програми EGAP фонду Східна Європа.

Нагадаємо, раніше на порталі "Дія" з'явилася нова послуга: підприємці мають змогу отримати 6500 грн за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб.

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