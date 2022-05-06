Тепер можна внести зміни до прізвища, ім'я, по батькові та місцезнаходження ФОП онлайн.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про запуск нової послуги для підприємців на порталі "Дія".

Про це йдеться у Telegram-каналі Федорова.

За його словами, портал "Дія" запустив нову послугу для підприємців — тепер можна внести зміни до прізвища, ім'я, по батькові та місцезнаходження ФОП онлайн.

"Не потрібно йти до міської ради, ЦНАП чи нотаріуса, чекати в черзі, заплатити 250 грн, щоб подати заяву та знову чекати кілька діб доки її опрацюють", - зазначив Федоров.

За розширеною послугою на порталі "Дія" потрібно декілька хвилин за заповнення заяви, добу на її розгляд та‎ 190 грн замість 250 грн.

Зазначається, що послугу реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції за підтримки Програми EGAP фонду Східна Європа.

Нагадаємо, раніше на порталі "Дія" з'явилася нова послуга: підприємці мають змогу отримати 6500 грн за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб.

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