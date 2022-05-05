Бюджетні установи та фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування не можуть отримати компенсації за роботу для переселенців / фото УНІАН

На порталі "Дія" з'явилася нова послуга: підприємці мають змогу отримати 6500 грн за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб.

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Багато людей залишилися без роботи та дому й вимушено переїхали до інших областей України. Тепер коли наймаєте на роботу українця, який отримав довідку ВПО, ви можете отримати грошову компенсацію 6500 гривень за перший та другий місяць роботи людини", - зазначив посадовець.

Як отримати 6500 грн за працевлаштованого переселенця

Якщо підприємець хоче отримати компенсацію за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, йому слід заповнити заявку на порталі "Дія", а потім підписати її КЕПом.

Заяву буде відправлено до Державного центру зайнятості

Хто може отримати 6500 грн компенсації

Критерії, за якими нараховується компенсація підприємцю:

  • переселенця працевлаштовано після 24 лютого 2022 року, за умови, що він отримав довідку теж після 24 лютого;
  • переселенцю виплачують зарплату не меншу від мінімальної;
  • сплачується єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування;
  • подано податкову звітність за 4 квартал 2021.
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Як повідомляв УНІАН, у квітні Кабінет міністрів ухвалив рішення про запуск спільно з Організацією об'єднаних націй двох програм виплат для внутрішньо переміщених осіб. Вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, отримуватимуть по 2 200 гривень щомісяця на кожного члена родини. Ці кошти Всесвітня продовольча програма ООН буде платити протягом трьох місяців.

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