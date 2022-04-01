Раніше президент Microsoft Бред Сміт заявляв, що його компанія продовжить вести бізнес у РФ.

Працівники Microsoft закликали керівництво повністю припинити роботу в Росії.

Про це повідомляє видання Reuters.

Зазначається, що цього місяця глава компанії Бред Сміт написав президенту України чітке повідомлення: попри заклики Києва розірвати всі зв’язки з рф, американський програмний гігант продовжить вести бізнес в країні з несанкціонованими клієнтами, включаючи школи та лікарні.

"Позбавлення цих установ оновлень програмного забезпечення та послуг може поставити під загрозу здоров’я та безпеку невинних мирних жителів, у тому числі дітей та літніх людей", – цитує Reuters слова Сміта.

Проте він додав, що компанія обговорює з урядами США, Великобританії та ЄС, чи "припиняти будь-які поточні послуги та підтримку" в Росії, і буде рухатися "в ногу з їхніми санкціями та іншими економічними цілями".

Рішення Microsoft зберегти діяльність в Росії, попри заклики України, обурило групи робітників команди Microsoft та інших багатьох західних компаній, через що вони закликали керівництво повністю вийти з Росії після її вторгнення в Україну. До команди Microsoft приєдналися працівники SAP і IBM.

Днями у Мінцифри прокоментували перемоги на цифровому санкційному фронті проти РФ. Зокрема соціальна мережа TikTok заборонила росіянам публікувати відео, навіть через VPN, а російські компанії більше не зможуть випускати Android-смартфони.

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