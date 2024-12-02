Новіша ОС ніяк не може домогтися "народної" любові, навіть незважаючи на те, що Windows 10 скоро перестане оновлюватися.

Станом на листопад 2024 року частка Windows 11 на ринку впала до 34.94% з 35,58% у жовтні. Це випливає зі звіту Statcounter.

Windows 10, з іншого боку, відповідно збільшила своє домінування: її частка в листопаді 2024-го склала 61.82% замість 60,95% у жовтні. Загалом, на 10-ку і 11-ку припадає частка в 96,76%.

Що стосується річного приросту, то Windows 11 збільшила свою частку на ринку з 26,63% у листопаді 2023 року до 34,94% у листопаді 2024-го (+8,31). Windows 10 за цей відрізок втратила в популярності лише 6,19%.

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Поширення Windows в Україні надає дещо інші цифри. Так, частка Windows 10 у листопаді становила 66.36%, а до Windows 11 оновилися лише 28.84% українців. При цьому частка "старенької" Windows 7 становить 3.81% порівняно зі "світовими" 2.47%.

Із закінченням підтримки Windows 10, яке настане трохи більше ніж за десять місяців, її частка ринку, що перевищує 60%, виглядає доволі тривожною, пише портал Neowin. Щоб прискорити перехід на свою актуальну OC, Microsoft запустила повноекранні сповіщення, що рекламують різні аспекти Windows 11 і ПК Copilot+.

Microsoft розуміє, що не всі можуть оновитися до Windows 11 просто зараз, тому в охочих залишитися на "десятці "буде можливість і надалі отримувати оновлення безпеки через підписку Extended Security Updates, яка коштує 30 доларів (~1200 грн) на рік. Купити таку підписку можна буде лише на один рік без можливості подальшого продовження.

Тим часом журналісти зазначають, що з осіннім оновленням 24H2 Windows 11 за своєю суттю перетворилася на Windows 12. Microsoft змінила свою бізнес-модель, і замість трирічного циклу розробки Windows віддала пріоритет концепції "Windows як сервіс", сховавши за великим оновленням нову операційну систему.

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