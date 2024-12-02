Станом на листопад 2024 року частка Windows 11 на ринку впала до 34.94% з 35,58% у жовтні. Це випливає зі звіту Statcounter.
Windows 10, з іншого боку, відповідно збільшила своє домінування: її частка в листопаді 2024-го склала 61.82% замість 60,95% у жовтні. Загалом, на 10-ку і 11-ку припадає частка в 96,76%.
Що стосується річного приросту, то Windows 11 збільшила свою частку на ринку з 26,63% у листопаді 2023 року до 34,94% у листопаді 2024-го (+8,31). Windows 10 за цей відрізок втратила в популярності лише 6,19%.
Поширення Windows в Україні надає дещо інші цифри. Так, частка Windows 10 у листопаді становила 66.36%, а до Windows 11 оновилися лише 28.84% українців. При цьому частка "старенької" Windows 7 становить 3.81% порівняно зі "світовими" 2.47%.
Із закінченням підтримки Windows 10, яке настане трохи більше ніж за десять місяців, її частка ринку, що перевищує 60%, виглядає доволі тривожною, пише портал Neowin. Щоб прискорити перехід на свою актуальну OC, Microsoft запустила повноекранні сповіщення, що рекламують різні аспекти Windows 11 і ПК Copilot+.
Microsoft розуміє, що не всі можуть оновитися до Windows 11 просто зараз, тому в охочих залишитися на "десятці "буде можливість і надалі отримувати оновлення безпеки через підписку Extended Security Updates, яка коштує 30 доларів (~1200 грн) на рік. Купити таку підписку можна буде лише на один рік без можливості подальшого продовження.
Тим часом журналісти зазначають, що з осіннім оновленням 24H2 Windows 11 за своєю суттю перетворилася на Windows 12. Microsoft змінила свою бізнес-модель, і замість трирічного циклу розробки Windows віддала пріоритет концепції "Windows як сервіс", сховавши за великим оновленням нову операційну систему.