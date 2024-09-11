Microsoft уже скоро припинить підтримку одразу 7 версій Windows: що потрібно зробити

У жовтні без підтримки залишаться Windows 11 21H2 і 22H2. У Microsost вважають, що операційні системи досить застарілі.

Microsoft приготувала неприємний сюрприз тим, хто не любить оновлювати свої системи. Як стало відомо, одразу 7 варіантів Windows 11 перестануть отримувати апдейти з оновленнями безпеки вже наступного місяця.

Як інформує IT Home, якщо на вашому ПК встановлено версію Windows 11 21H2 або 22H2, то після 8 жовтня 2024 року щомісячні оновлення безпеки більше не будуть випускатися. Зрозуміло, користувачі зможуть продовжити користуватися цими модифікаціями, але відсутність актуальних оновлень і патчів зробить їх використання менш безпечним.

Ось список версій, які більше не будуть підтримуватися:

Windows 11 22H2 Home;

Windows 11 22H2 Pro;

Windows 11 22H2 Pro для освітніх установ;

Windows 11 22H2 Pro для робочих станцій;

Windows 11 22H2 SE;

Windows 11 21H2 Enterprise Edition;

Windows 11 21H2 IoT Enterprise Edition.

Якщо на вашому пристрої встановлено сучасний процесор з підтримкою всіх необхідних технологій, то замість застарілих версій у примусовому порядку встановиться актуальна на сьогодні Windows 11 23H2. У всіх інших випадках користувачі просто втратять можливість отримувати оновлення безпеки.

Відео дня

Щоб дізнатися, яку версію Windows 11 встановлено на вашому комп'ютері, потрібно зайти в налаштування, вибрати вкладку "Система" і натиснути "Про систему". Якщо у користувача досі встановлено модифікацію 21H2 або 22H2, то рекомендується запустити оновлення системи вручну.

Очікується, що випущена цієї осені Windows 11 24H2 стане останнім великим оновленням перед випуском Windows 12. Воно принесе багато нових ШІ-фішок, перероблений інтерфейс із "плаваючою" панеллю завдань і багато чого ще.

Тим часом цифри показують, що в останні місяці користувачі стали частіше переходити з Windows 10 на Windows 11. Актуальна операційна система захопила майже третину всього сегмента, а серед геймерів вона і зовсім найпопулярніша.

Вас також можуть зацікавити новини: