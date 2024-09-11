Microsoft нагадала про припинення підтримки Windows 11 21H2 і 22H2 / фото Microsoft

Microsoft приготувала неприємний сюрприз тим, хто не любить оновлювати свої системи. Як стало відомо, одразу 7 варіантів Windows 11 перестануть отримувати апдейти з оновленнями безпеки вже наступного місяця.

Як інформує IT Home, якщо на вашому ПК встановлено версію Windows 11 21H2 або 22H2, то після 8 жовтня 2024 року щомісячні оновлення безпеки більше не будуть випускатися. Зрозуміло, користувачі зможуть продовжити користуватися цими модифікаціями, але відсутність актуальних оновлень і патчів зробить їх використання менш безпечним.

Ось список версій, які більше не будуть підтримуватися:

  • Windows 11 22H2 Home;
  • Windows 11 22H2 Pro;
  • Windows 11 22H2 Pro для освітніх установ;
  • Windows 11 22H2 Pro для робочих станцій;
  • Windows 11 22H2 SE;
  • Windows 11 21H2 Enterprise Edition;
  • Windows 11 21H2 IoT Enterprise Edition.

Якщо на вашому пристрої встановлено сучасний процесор з підтримкою всіх необхідних технологій, то замість застарілих версій у примусовому порядку встановиться актуальна на сьогодні Windows 11 23H2. У всіх інших випадках користувачі просто втратять можливість отримувати оновлення безпеки.

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Щоб дізнатися, яку версію Windows 11 встановлено на вашому комп'ютері, потрібно зайти в налаштування, вибрати вкладку "Система" і натиснути "Про систему". Якщо у користувача досі встановлено модифікацію 21H2 або 22H2, то рекомендується запустити оновлення системи вручну.

Microsoft уже скоро припинить підтримку одразу 7 версій Windows: що потрібно зробити

    Очікується, що випущена цієї осені Windows 11 24H2 стане останнім великим оновленням перед випуском Windows 12. Воно принесе багато нових ШІ-фішок, перероблений інтерфейс із "плаваючою" панеллю завдань і багато чого ще.

    Тим часом цифри показують, що в останні місяці користувачі стали частіше переходити з Windows 10 на Windows 11. Актуальна операційна система захопила майже третину всього сегмента, а серед геймерів вона і зовсім найпопулярніша.

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