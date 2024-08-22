Компанія повідомила, що слідом за "Пуском" перебуває в процесі відмови від "Панелі управління".

Компанія Microsoft продовжує впроваджувати в Windows 11 нові функції, водночас позбуваючись старих, які, на думку розробників, уже вичерпали свою актуальність і мають поступитися місцем більш сучасним додаткам. Чергове нововведення торкнеться "Панелі управління", настільки ж звичної користувачам, як і меню "Пуск".

Уперше чутки про відмову від "Панелі управління" з'явилися ще в 2011 році з виходом Windows 8, але досі один із найстаріших компонентів продовжував існувати. Тепер на сайті підтримки Microsoft з'явився запис, в якому сказано, що незабаром від "Панелі управління" в Windows позбудуться.

Як пояснили в компанії, "Панель управління", як і раніше, існує завдяки певним факторам, пов'язаним із доступом до деяких підрозділів, які поки що не були перенесені. І рекомендує використовувати замість нього додаток "Параметри", який пропонує більш сучасний і оптимізований інтерфейс.

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Нагадаємо, "Панель управління" вперше з'явилася в Windows 1985 року з виходом OC версії 1.0 Раніше до списку застарілих продуктів потрапили утиліти Paint 3D і WordPad, а також легендарна кнопка "Пуск".

Як уже повідомляв УНІАН, Microsoft через майже 30 років прибрала з Windows дратівливе обмеження на розмір розділів FAT32 у 32 ГБ. Тепер ліміт обсягу збільшили до 2 терабайт, але тільки під час форматування диска через командний рядок.

До речі, якщо ви відкладали наступний апдейт Windows, зараз саме час його встановити. У рамках серпневого "вівторка оновлень" Microsoft виявила і вже виправила 90 вразливостей в операційних системах Windows 10 і 11.

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