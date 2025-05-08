Huawei представила власну заміну Windows і macOS для ПК (фото)

Перші комп'ютери на базі HarmonyOS мають вийти вже наступного тижня.

У Китаї відбулася презентація одного з найбільш очікуваних продуктів для комп'ютерного ринку. Корпорація Huawei офіційно представила першу версію HarmonyOS для ПК.

Для нової ОС компанія вже підготувала понад 150 ексклюзивних додатків та інтегрувала понад 2000 універсальних програм. Розробники також поліпшили продуктивність, можливості спільної роботи, ШІ-фічі та багато іншого, пише Gizmochina.

Як і її аналог для смартфонів, HarmonyOS для ПК розроблена з нуля. У компанії кажуть, що система побудована на так званій "базі Harmony", яка містить ядро Harmony, рушій Ark, архітектуру безпеки StarShield, ArkTS, ArkUI та інструменти DevEco.

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Однією з цікавих особливостей нової ОС стала функція пошуку: користувач зможе знайти свій загублений ПК Huawei, навіть якщо той буде вимкнений. Також передбачена можливість віддаленого видалення даних для захисту інформації від несанкціонованого доступу.

Із системою вже сумісна вся базова периферія на кшталт клавіатур і моніторів, також додано підтримку менш поширених - сканерів, графічних планшетів і принтерів.

Huawei підтвердила, що перші ПК на базі HarmonyOS вийдуть 19 травня. Ще невідомо, як нова ОС працюватиме на практиці, які пристрої підтримуватимуть її насамперед, і чи приймуть сторонні розробники ще одну платформу-альтернативу Windows і macOS.

Як відомо, у Китаї роблять велику ставку на незалежність своїх ОС. Слідом за Huawei Xiaomi розробляє операційну систему HyperOS 3 без сервісів Google. Аналогічна прошивка може вийти для девайсів OnePlus, Oppo і Vivo.

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