Така HyperOS – як резервний сценарій на випадок нових санкцій з боку США.

Xiaomi, побоюючись можливих санкцій з боку США, створює операційну систему HyperOS 3 без сервісів Google. Аналогічна прошивка може вийти для девайсів OnePlus, Oppo і Vivo.

Як повідомляє Wccftech, китайський техногігант готується до сценарію, за якого він може втратити доступ до Android і сервісів Google. У розробці HyperOS 3 йому може допомогти Huawei, яка вже накопичила досвід у створенні HarmonyOS після аналогічних обмежень.

Незважаючи на те, що Xiaomi поки що зберігає ліцензію на Android, напружена ситуація у відносинах між США і Китаєм ставить під загрозу стабільність цього партнерства. Також до ініціативи можуть залучити BBK Group – материнську компанію брендів OPPO, vivo і OnePlus.

Відео дня

Побоювання влади США могли посилитися після новин про те, що Xiaomi успішно завершила розробку першого 3-нанометрового чипсета, запуск якого очікується цього року. Цю подію було названо історичною для Китаю.

Якщо Xiaomi відмовиться від Android, основним ринком збуту залишиться Китай, де є необхідні ресурси для створення незалежної екосистеми. За межами країни реалізація такого підходу потребуватиме власної платформи для поширення застосунків, здатної замінити Google Play.

Наразі HyperOS 3 без сервісів Google розглядають як резервний сценарій на випадок, якщо США посилять санкції. Поки такий сценарій не настане, фанатам Xiaomi переживати нема про що.

У Xiaomi раніше цього місяця вийшов свій бюджетний монстр Redmi Turbo 4 Pro. Модель оснащена топовим процесором Snapdragon 8s Gen і рекодною батареєю на 7550 мАг. У Китаї смартфон став "чемпіоном нескінченних продажів".

Також в асортименті Xiaomi з'явився один із найдешевших смарт-годинників на ринку. Девайс отримав екран, як в Apple Watch, автономність у 14 днів і датчики моніторингу здоров'я.

Вас також можуть зацікавити новини: