Android Auto можуть вимкнути на мільйонах смартфонів: що потрібно знати

Власники смартфонів на Android 9 та 10 почали отримувати повідомлення про те, що незабаром буде припинено підтримку Android Auto.

На власників старих Android-смартфонів незабаром чекає неприємний сюрприз: Google готує відключення Android Auto на Android версії нижче 10. Таким чином, користувачі більше не зможуть підключати такі пристрої до мультимедійних систем автомобілів, пише Pocket-lint.

Android Auto залишається однією з найпопулярніших функцій екосистеми Google. За її допомогою можна виводити на дисплей автомобіля навігацію, музику, дзвінки та інші додатки зі смартфона, не відволікаючись від дороги. Але в міру виходу нових версій Android вимоги до сумісності поступово змінюються.

Наразі Android Auto вимагає 9-ї версії Android для дротового підключення та 11-ї – для бездротового. Судячи з усього, Google планує відмовитися від такої різниці та встановити єдиний мінімальний поріг сумісності. Згідно з даними статистичних сервісів, версії Android від 9 до 10 займають 8% від загальної кількості пристроїв на операційній системі Google. Таким чином, мова йде про десятки мільйонів гаджетів, які втратять доступ до Android Auto.

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Серед пристроїв, яких це стосується, називають Samsung Galaxy Note 9, Galaxy S9 та Sony Xperia XZ2. Усі вони вийшли у 2018 році й отримали Android 10 як останню версію операційної системи, тому після зміни вимог відновити сумісність без заміни смартфона може бути неможливо.

Експерти вважають, що Google обрала невдалий час для посилення вимог. За останній рік телефони помітно подорожчали, а подальшого зниження цін поки що не очікується.

З вересня 2026 року WhatsApp припинив підтримку пристроїв під управлінням Android 5.0 та Android 5.1 Lollipop – для його роботи знадобиться щонайменше Android 6.0. Власників iOS 15 аналогічне обмеження торкнеться пізніше.

УНІАН розповідав, як отримати доступ до секретного меню Android Auto – і чому це варто зробити.

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