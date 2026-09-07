Від завтра WhatsApp перестане працювати на старих Android-смартфонах

Власників iPhone це обмеження торкнеться пізніше.

З 8 вересня 2026 року WhatsApp припинить підтримку пристроїв під управлінням Android 5.0 та 5.1 Lollipop – для його роботи буде потрібна щонайменше версія Android 6.0. Спочатку це оновлення планувалося ще на червень, пише Notebookcheck.

Якщо телефон працює на Android 5.0 або 5.1 і не підтримує оновлення до Android 6.0, програмно розв'язати проблему не вдасться. Для подальшого використання WhatsApp власникам старих смартфонів доведеться перейти на новіший пристрій.

За даними StatCounter, у серпні 2026 року на Android 5.0 і 5.1 припадало близько 0,6% світових переглядів сторінок з мобільних пристроїв. З огляду на загальну базу в 3,9 млрд користувачів Android, йдеться про близько 30 млн пристроїв, які втратять підтримку популярного додатка для спілкування.

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Користувачі несумісних смартфонів уже кілька тижнів отримують попередження безпосередньо в додатку. Перед переходом на новий смартфон WhatsApp рекомендує створити резервну копію листування, щоб зберегти історію чатів і мультимедійні дані.

Власників iPhone аналогічне обмеження торкнеться пізніше. З 30 листопада 2026 року WhatsApp підвищить мінімальну версію iOS з 15.1 до iOS 15.5 – на ній все ще працюють такі пристрої, як iPhone 6s і SE першого покоління.

Раніше старі Android-телефони почали втрачати доступ до YouTube. Для його роботи тепер необхідна щонайменше версія Android 8.0.

Нагадаємо, у січні 2027 року Google вимкне одну з найкорисніших функцій Gmail. Після цієї дати через Gmail можна буде надсилати листи лише з адрес Gmail, незалежно від того, чи використовується веб-версія сервісу, чи мобільний додаток.

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