З проблемою зіткнулися власники Samsung Galaxy S, M і A серій.

Власники смартфонів Samsung Galaxy S, M і A серій скаржаться, що свіже оновлення призводить до фатальних наслідків: їхні пристрої занурюються в цикл нескінченного перезавантаження (більш відомий як Bootloop). Помилку пов'язують з оновленням SmartThings Framework, яке вийшло напередодні.

Перші повідомлення підтверджують, що збій має масовий характер і не пов'язаний із певним регіоном. Наразі перелік девайсів, які "ламає" оновлення, виглядає так:

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy Note10

Galaxy Note10+

Galaxy Note10+ 5G

Galaxy M51

Galaxy A90

Власникам вищезазначених смартфонів рекомендується відключити автоматичні оновлення. Для цього потрібно перейти в "Налаштування" → "Додатки" → Galaxy Store → "Налаштування Galaxy Store" → "Автоматичне оновлення додатків" → "Ніколи".

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А якщо ваш пристрій ве "пішов" у перезавантаження, і вам потрібно терміново отримати доступ до нього, можна скинути його до заводських налаштувань, тобто стерти всі користувацькі файли та параметри з пам'яті. Після цієї процедури відновити вміст смартфона вбудованими методами не вийде. Коментарів Samsung поки що немає.

Samsung планує вже скоро представити недорогий смартфон Galaxy A16. На відміну від конкурентів, він отримуватиме нове ПЗ не звичні чотири, а всі шість років. Сьогодні такою цифрою можуть похвалитися лише флагмани Galaxy S24 та актуальні Google Pixel.

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