На відміну від свого попередника, Galaxy A16 отримуватиме нове ПЗ не чотири, а всі шість років.

Samsung планує вже скоро представити недорогий смартфон Galaxy A16. Новинку розсекретили автори видання SamInsider, виявивши нову модель в асортименті одного з європейських магазинів,

Galaxy A16 буде випущений у двох версіях – 4G/LTE і 5G. Варіант з 5G буде побудований на SoC Samsung Exynos 1330, а у версії LTE буде використовуватися неназваний процесор MediaTek. У цьому їхня єдина відмінність.

Пристрої вийдуть з 6,7-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ і частотою 90 Гц. Пікова яскравість екрана складе 800 ніт. Основний об'єктив матиме роздільну здатність 50 мегапікселів, два додаткових – 5 і 2 мегапікселів. Акумулятор – 5000 мАг з підтримкою дротової зарядки 25 Вт.

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Також журналісти з'ясували, що смартфони будуть оновлюватися 6 років – до 2030 року. Тоді як більшість доступних пристроїв на Android наразі отримують максимум три основні оновлення ОС. Очікується, що Galaxy A16 оцінять у 210 євро, що зробить його унікальною пропозицією на ринку.

Крім того, новинка першою серед моделей Galaxy A1x отримає захист від пилу і бризок за стандартом IP54. Смартфони повинні показати найближчим часом, оскільки вони вже отримали всі сертифікації. Можливо, вже цього тижня.

У середині вересня у Samsung вийшов смартфон Galaxy M05 і це офіційно найдоступніший апарат компанії на сьогодні. У нього немає ШІ, але є великий дисплей з кадровою частотою, як у iPhone 16 і актуальна ОС Android.

Презентація флагманської серії Samsung Galaxy S25 відбудеться на початку майбутнього року. З чуток, уся лінійка працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Gen 4, а топова модель Ultra отримає оновлений дизайн у стилі iPhone і 50 Мп надширококутний об'єктив.

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