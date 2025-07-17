Найближчими місяцями вийде прошивка HyperOS 3 для смартфонів Xiaomi та її суббрендів Redmi і Poco. Очікується, що вона буде заснована на Android 16 для актуальних моделей і на Android 15 – для тих, чий життєвий цикл добігає кінця.
Китайський виробник офіційно опублікував список моделей, які не оновляться до Android 16. У список потрапив 31 пристрій, включно з флагманами і бюджетниками.
Xiaomi
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12S;
- Xiaomi 12S Pro;
- Xiaomi 12S Ultra;
- Xiaomi 12T;
- Xiaomi 12T Pro;
- Xiaomi Civi 3;
- Xiaomi MIX Fold 2.
Redmi
- Redmi 12;
- Redmi 12 5G;
- Redmi 13C;
- Redmi 13C 5G;
- Redmi 13R;
- Redmi K50 Ultra;
- Redmi K60;
- Redmi Note 12 4G;
- Redmi Note 12 NFC 4G;
- Redmi Note 12R;
- Redmi Note 12S;
- Redmi Note 12T Pro;
- Redmi Note 12 Turbo;
- Redmi Note 13 4G;
- Redmi Note 13 4G NFC;
- Redmi Note 13 5G;
- Redmi Note 13R Pro.
Poco
- Poco C65;
- Poco F5 5G;
- Poco F5 Pro;
- Poco M6 Pro;
- Poco X6 Neo.
Інсайдери очікують, що в HyperOS 3.0 повністю оновиться дизайн системи. Він буде схожий на "скляний" дизайн Apple прямо з iOS 26. При цьому читабельність і навігація в оболонки Xiaomi нібито буде набагато кращою, ніж у "яблучного" конкурента.
Наразі відомо, що HyperOS 3 на базі Android 16 буде розгорнуто на понад 70 гаджетах. На ранньому етапі у вигляді бета-версії оновлення вже доступне для Xiaomi 15.
10 червня компанія Google випустила стабільну версію Android 16 з наймасштабнішим редизайном за останні кілька років. Відразу після виходу оновлення стало доступним власникам смартфонів Pixel, починаючи з Pixel 6.