Xiaomi 12, Redmi Note 13 і Poco M6 Pro не отримають оновлення до Android 16 / фото Xiaomitime

Найближчими місяцями вийде прошивка HyperOS 3 для смартфонів Xiaomi та її суббрендів Redmi і Poco. Очікується, що вона буде заснована на Android 16 для актуальних моделей і на Android 15 – для тих, чий життєвий цикл добігає кінця.

Китайський виробник офіційно опублікував список моделей, які не оновляться до Android 16. У список потрапив 31 пристрій, включно з флагманами і бюджетниками.

Xiaomi

  • Xiaomi 12;
  • Xiaomi 12 Pro;
  • Xiaomi 12S;
  • Xiaomi 12S Pro;
  • Xiaomi 12S Ultra;
  • Xiaomi 12T;
  • Xiaomi 12T Pro;
  • Xiaomi Civi 3;
  • Xiaomi MIX Fold 2.

Redmi

  • Redmi 12;
  • Redmi 12 5G;
  • Redmi 13C;
  • Redmi 13C 5G;
  • Redmi 13R;
  • Redmi K50 Ultra;
  • Redmi K60;
  • Redmi Note 12 4G;
  • Redmi Note 12 NFC 4G;
  • Redmi Note 12R;
  • Redmi Note 12S;
  • Redmi Note 12T Pro;
  • Redmi Note 12 Turbo;
  • Redmi Note 13 4G;
  • Redmi Note 13 4G NFC;
  • Redmi Note 13 5G;
  • Redmi Note 13R Pro.

Poco

  • Poco C65;
  • Poco F5 5G;
  • Poco F5 Pro;
  • Poco M6 Pro;
  • Poco X6 Neo.

Інсайдери очікують, що в HyperOS 3.0 повністю оновиться дизайн системи. Він буде схожий на "скляний" дизайн Apple прямо з iOS 26. При цьому читабельність і навігація в оболонки Xiaomi нібито буде набагато кращою, ніж у "яблучного" конкурента.

Відео дня

Наразі відомо, що HyperOS 3 на базі Android 16 буде розгорнуто на понад 70 гаджетах. На ранньому етапі у вигляді бета-версії оновлення вже доступне для Xiaomi 15.

10 червня компанія Google випустила стабільну версію Android 16 з наймасштабнішим редизайном за останні кілька років. Відразу після виходу оновлення стало доступним власникам смартфонів Pixel, починаючи з Pixel 6.

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