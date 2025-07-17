У список потрапило трохи більше ніж три десятки моделей, включно з флагманами і бюджетниками.

Найближчими місяцями вийде прошивка HyperOS 3 для смартфонів Xiaomi та її суббрендів Redmi і Poco. Очікується, що вона буде заснована на Android 16 для актуальних моделей і на Android 15 – для тих, чий життєвий цикл добігає кінця.

Китайський виробник офіційно опублікував список моделей, які не оновляться до Android 16. У список потрапив 31 пристрій, включно з флагманами і бюджетниками.

Xiaomi

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12S Pro;

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12T;

Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi Civi 3;

Xiaomi MIX Fold 2.

Redmi

Redmi 12;

Redmi 12 5G;

Redmi 13C;

Redmi 13C 5G;

Redmi 13R;

Redmi K50 Ultra;

Redmi K60;

Redmi Note 12 4G;

Redmi Note 12 NFC 4G;

Redmi Note 12R;

Redmi Note 12S;

Redmi Note 12T Pro;

Redmi Note 12 Turbo;

Redmi Note 13 4G;

Redmi Note 13 4G NFC;

Redmi Note 13 5G;

Redmi Note 13R Pro.

Poco

Poco C65;

Poco F5 5G;

Poco F5 Pro;

Poco M6 Pro;

Poco X6 Neo.

Інсайдери очікують, що в HyperOS 3.0 повністю оновиться дизайн системи. Він буде схожий на "скляний" дизайн Apple прямо з iOS 26. При цьому читабельність і навігація в оболонки Xiaomi нібито буде набагато кращою, ніж у "яблучного" конкурента.

Відео дня

Наразі відомо, що HyperOS 3 на базі Android 16 буде розгорнуто на понад 70 гаджетах. На ранньому етапі у вигляді бета-версії оновлення вже доступне для Xiaomi 15.

10 червня компанія Google випустила стабільну версію Android 16 з наймасштабнішим редизайном за останні кілька років. Відразу після виходу оновлення стало доступним власникам смартфонів Pixel, починаючи з Pixel 6.

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