На ранньому етапі у вигляді бета-версії оновлення вже доступне для Xiaomi 15 і Xiaomi 14T Pro.

Китайська Xiaomi часто є однією з перших серед сторонніх брендів, хто випускає нову версію ОС Android для своїх пристроїв. Не стане винятком і оновлення до Android 16, стабільний реліз якого Google запланувала на червень 2025 року.

Журналісти GizmoChina опублікували повний список пристроїв Xiaomi, Redmi та Poco (не рахуючи майбутніх моделей), які точно отримають HyperOS 3 на базі Android 16. Шукайте свій девайс нижче:

Пристрої Xiaomi:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Пристрої Redmi:

Redmi Note 14 (LTE/5G)

Redmi Note 14 Pro (LTE/5G)

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 13 (LTE/5G)

Redmi Note 13 Pro (LTE/5G)

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi K70E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi 14R

Redmi 14C

Redmi 13 (LTE/5G)

Redmi 13R

Redmi 13C (LTE/5G)

Redmi A4 5G

Redmi A3 Pro.

Пристрої Poco:

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Poco F6

Poco F6 Pro

Poco X7

Poco X7 Pro

Poco X6

Poco X6 Pro

Poco M7

Poco M7 Pro

Poco M6 (LTE/5G)

Poco M6 Plus

Poco M6 Pro (LTE/5G)

Poco C75

Poco C71.

Як завжди, преміальні телефони високого класу, включно з моделями Xiaomi 15 і Xiaomi 14, оновляться першими, перш ніж почнеться розгортання Android 16 для моделей середнього та дешевшого класу. Деякі старіші моделі, які не включені до переліку, можуть отримати HyperOS 3 на базі Android 15.

Відео дня

Абсолютно точно оновлення не прийде на пристрої Xiaomi, які з початку 2025 року перейшли в статус EOS (End of Support). З найсвіжіших, наприклад, це Redmi Note 11T Pro і Poco F4.

Як УНІАН уже писав, Xiaomi, побоюючись можливих санкцій США, створює операційну систему HyperOS без сервісів Google. Аналогічна прошивка може вийти для пристроїв OnePlus, Oppo і Vivo.

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