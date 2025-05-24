Китайська Xiaomi часто є однією з перших серед сторонніх брендів, хто випускає нову версію ОС Android для своїх пристроїв. Не стане винятком і оновлення до Android 16, стабільний реліз якого Google запланувала на червень 2025 року.
Журналісти GizmoChina опублікували повний список пристроїв Xiaomi, Redmi та Poco (не рахуючи майбутніх моделей), які точно отримають HyperOS 3 на базі Android 16. Шукайте свій девайс нижче:
Пристрої Xiaomi:
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.
Пристрої Redmi:
- Redmi Note 14 (LTE/5G)
- Redmi Note 14 Pro (LTE/5G)
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 (LTE/5G)
- Redmi Note 13 Pro (LTE/5G)
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi K70
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K70E
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi 14R
- Redmi 14C
- Redmi 13 (LTE/5G)
- Redmi 13R
- Redmi 13C (LTE/5G)
- Redmi A4 5G
- Redmi A3 Pro.
Пристрої Poco:
- Poco F7
- Poco F7 Pro
- Poco F7 Ultra
- Poco F6
- Poco F6 Pro
- Poco X7
- Poco X7 Pro
- Poco X6
- Poco X6 Pro
- Poco M7
- Poco M7 Pro
- Poco M6 (LTE/5G)
- Poco M6 Plus
- Poco M6 Pro (LTE/5G)
- Poco C75
- Poco C71.
Як завжди, преміальні телефони високого класу, включно з моделями Xiaomi 15 і Xiaomi 14, оновляться першими, перш ніж почнеться розгортання Android 16 для моделей середнього та дешевшого класу. Деякі старіші моделі, які не включені до переліку, можуть отримати HyperOS 3 на базі Android 15.
Абсолютно точно оновлення не прийде на пристрої Xiaomi, які з початку 2025 року перейшли в статус EOS (End of Support). З найсвіжіших, наприклад, це Redmi Note 11T Pro і Poco F4.
Як УНІАН уже писав, Xiaomi, побоюючись можливих санкцій США, створює операційну систему HyperOS без сервісів Google. Аналогічна прошивка може вийти для пристроїв OnePlus, Oppo і Vivo.