Усунуто майже сотню вразливостей: Microsoft просить усіх оновити свої Windows

Уразливість нульового дня активно використовували зловмисники для злому комп'ютерів користувачів.

Якщо ви відкладали наступне оновлення Windows, зараз саме час його встановити. У рамках серпневого "вівторка оновлень" Microsoft виявила і вже виправила 90 вразливостей в операційних системах Windows 10 і 11.

Видання Tom's Guide передає, що дев'ять із 90 вразливостей мали рейтинг "критичні", а решта 80 - "важливі". Також було усунуто дев'ять вразливостей нульового дня, шість із яких уже активно використовувалися зловмисниками для злому комп'ютерів користувачів.

Уточнюється, що зазвичай такі апдейти не додають нічого нового, а лише усувають уразливості, але цього разу вийшло по-іншому. Наприклад, у Windows 11 після встановлення патча також з'явилася можливість перетягувати значки програм із меню "Пуск" і закріплювати їх на "Панелі завдань", а в "Провіднику" стало можна дублювати вкладки.

Відео дня

Також було усунуто проблеми з відновленням BitLocker, відкриттям архівів, пошуком у меню "Пуск".

Щоб перевірити наявність оновлення системи для вашого ПК, відкрийте "Налаштування" і перейдіть у "Центр оновлення Windows". Там має бути запропонована свіжа версія ОС. Якщо її немає, перевірку можна запустити вручну.

Microsoft також нагадала, що вже скоро припиниться випуск оновлень безпеки і нових функцій для Windows 11 21H2 і 22H2. Утім, якщо у вас не було відключено функцію автоматичного оновлення системи, то ваша ОС, найімовірніше, вже оновлена до версії 23H2.

Нагадаємо, що станом на літо 2024 року, Windows 11 уперше з моменту виходу подолала позначку в 30% частки ринку. Windows 10 все ще залишається вибором 65% користувачів, але за останній місяць вона втратила майже 2% юзерів.

Восени вийде оновлення 24H2, яке стане найбільшим в історії Windows 11. Воно принесе багато нових функцій на базі ШІ, перероблений інтерфейс із "плаваючою" панеллю завдань і багато чого ще. Заради неї Microsoft навіть перенесла Windows 12 на 2025 рік.

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