Найближчого місяця припиниться випуск оновлень безпеки і нових функцій для Windows 11 21H2 і 22H2.

Microsoft нагадала користувачам про наближення закінчення підтримки деяких популярних версій операційної системи Windows. Це означає, що для них більше не будуть випускатися оновлення з новими функціями, а також припиниться випуск патчів для забезпечення безпеки.

Як повідомляє портал Neowin, йдеться про версії Windows 11 21H2 і 22H2. Їхня підтримка завершиться 8 жовтня 2024 року. Звичайно, користувачі зможуть продовжити користуватися цими модифікаціями, але відсутність актуальних оновлень і патчів зробить їх використання менш безпечним.

Наразі підтримку Windows 11 21H2 для звичайних користувачів уже завершено – регулярні оновлення отримують тільки корпоративні версії, такі як Enterprise, Education і IoT Enterprise. Підтримка версій Home і Pro для Windows 11 версії 22H2 закінчиться 8 жовтня.

Відео дня

При цьому наголошується, що постійним користувачам модифікацій 21H2 і 22H2, скоріш за все, нема про що турбуватися. Якщо у них не було вимкнено функцію автоматичного оновлення системи, то їхня операційна система вже оновлена до версії 23H2. До слова, підтримка Windows 11 версії 23H2 завершиться 11 листопада 2025 року.

Щоб дізнатися, яку версію Windows 11 встановлено на вашому комп'ютері, потрібно зайти в налаштування, вибрати вкладку "Система", а потім натиснути "Про систему". Якщо у користувача досі встановлено модифікацію 21H2 або 22H2, то рекомендується запустити оновлення системи вручну.

Нагадаємо, що за даними на липень 2024 року, Windows 11 уперше з моменту виходу подолала позначку в 30% частки ринку. Windows 10 все ще залишається вибором 65% користувачів, але за останній місяць вона втратила майже 2% юзерів.

Microsoft також нагадує користувачам, що кінець ОС Windows 10 близький, і вже час оновлюватися. Хоч підтримка "десятки" припиниться лише в жовтні 2025 року, компанія рекомендує вже зараз перейти на свою новітню ОС.

Тим паче, що восени вийде оновлення 24H2, яке називають найбільшим в історії Windows 11. Воно принесе багато нових ШІ-фішок, перероблений інтерфейс із "плаваючою" панеллю завдань і багато чого ще. Заради неї Microsoft навіть перенесла Windows 12 на 2025 рік.

Вас також можуть зацікавити новини: