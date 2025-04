Інструмент на основі ШІ записуватиме все, що ви робите на своєму комп'ютері.

Microsoft повторно випустила спірну ШІ-функцію Recall для Windows 11 – через майже рік після того, як відклала її впровадження через негативну реакцію користувачів і фахівців з кібербезпеки.

Суть функції полягає в наступному: система автоматично робить знімки екрана кожні кілька секунд і витягує з них інформацію за допомогою нейромережі. Якщо ви попросите, Recall зможе знайти й згадати все, що ви бачили або робили на своєму ПК.

Через критику реліз Recall кілька разів відкладався. Як підкреслює портал Tom's Hardware, під час тестування попередніх версій Windows 11 на автоматичних скріншотах неодноразово виявлялися конфіденційні дані, незважаючи на наявність фільтрів, призначених для захисту від подібних порушень.

Відео дня

Відтоді Microsoft виконала роботу над помилками: оновлений Recall отримав зашифровану базу даних і активується тільки за бажанням користувача. Редактор The Verge пише, що Recall – це зручна функція, проте він, як і раніше, не впевнений щодо її безпеки:

ШІ-функцію з "фотографічною" пам'яттю випустили разом із Click to Do, аналогічною Circle to Search від Google. Але для їхньої роботи потрібен компютер Copilot+ на базі процесорів Qualcomm.

Раніше у Windows 11 знайшли корисну приховану функцію, яку варто спробувати. Ця фіча дасть змогу користувачам оперативніше закривати програми, що зависли, без "Диспетчера завдань".

Нагадаємо, в лютому цього року частка Windows 11 серед комп'ютерів під управлінням ОС від Microsoft досягла нового історичного максимуму в 38%. Фактично, тепер кожен третій комп'ютер під управлінням Windows використовує W11.

Збільшення частки Windows 11 пов'язане з завершенням безкоштовної підтримки Windows 10 – вона закінчиться в жовтні 2025 року з можливістю отримання платних оновлень до жовтня 2026 року. Купити таку підтримку можна буде лише на один рік за 30 доларів без можливості подальшого продовження.

Вас також можуть зацікавити новини: