Таке оновлення готується на тлі рішення суду зобов'язати Google відкрити Play Store для сторонніх магазинів додатків.

Корпорація Microsoft оголосила про прийдешнє оновлення для Android-додатку Xbox, яке дасть змогу користувачам запускати ігри та купувати їх прямо зі смартфона.

Як повідомляє 9to5Google, таке оновлення готується на тлі рішення суду зобов'язати Google відмовитися від Google Play Billing для всіх додатків у Google Play. Оновлення Android-додатку Xbox очікується в листопаді після того, як Google виконає вимоги суду.

Як саме працюватимуть ігри з Xbox на Android, не уточнюється. Журналісти припускають, що, найімовірніше, йдеться про "хмарний" геймінг, що дасть змогу уникнути необхідності потужного обладнання на пристрої – усе навантаження ляже на хмарні сервери.

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Нагадаємо, на початку жовтня суд визнав Google монополістом і зобов'язав надати конкуруючим стороннім магазинам додатків доступ до повного каталогу Google Play. Компанія вже подала апеляцію, однак передумов до зміни рішення суду США немає.

Раніше з'являлися повідомлення, що Microsoft планує повернутися на ринок смартфонів. Причому одразу з розкладачкою, що обертається на 360 градусів. Можливо, це переосмислений Surface Duo 3, який так і не вийшов.

Водночас Microsoft уже працює над наступним поколінням консолей Xbox, яке, за чутками, вийде вже 2026 року і цього разу не включатиме слабшу версію пристрою. Замість нього компанія випустить портативного конкурента Steam Deck.

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