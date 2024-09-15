'Піратству' на Android прийшов кінець – нова функція почне видаляти сторонні додатки

Якщо інструмент виявить, що додаток було завантажено не з Google Play, він просто не запуститься.

Портал Android Authority пише, що багато сторонніх застосунків опиняться під загрозою у зв'язку з появою нової фічі Android. Однією з переваг цієї ОС над iOS завжди була можливість безпроблемної інсталяції софту в обхід Play Market, зокрема зламаних ігор. Однак тепер на Android з'явиться нова функція, яка почне блокувати "нелегальні" застосунки.

Вона отримала назву API Google Play Integrity і її мета – перевіряти, з якого джерела було встановлено додаток. І, якщо це не офіційний магазин, користувач побачить попередження на кшталт "ця програма може бути небезпечною, встановіть її з Google Play".

При виявленні такого додатка користувачеві буде запропоновано видалити його або перевстановити через "Play Маркет" – щоб отримати оригінальну версію, а не зламану. Запустити його як раніше більше не вийде, операційна система не дасть змоги це зробити.

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Перевірка застосунків відбувається на етапі їхнього встановлення, і, ймовірно, під час виконання дій, пов'язаних із доступом до конфіденційної інформації користувача. У Google вважають, що вона допоможе краще захистити користувачів від потенційно ризикованих і шахрайських взаємодій.

За даними Android Authority, ця функція вже використовується в деяких додатках, і в майбутньому таких програм стане ще більше.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня вийшла ОС Android 15, яка знайде вимкнений смартфон, оптимізує багатозадачність для гаджетів із великими екранами і збільшить автономність у режимі очікування. З якими смартфонами буде сумісна нова ОС, можна подивитися тут.

Користувачі iPhone зможуть оновитися до iOS 18 вже завтра, 16 вересня. Але фахівці не рекомендують переходити на нову ОС тим, чий айфон був у ремонті в неофіційному сервісі.

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