Імовірно, реліз приурочать до 25-річчя першої консолі.

Microsoft працює над наступним поколінням ігрових консолей Xbox, яке цього разу не включатиме молодшу версію пристрою. Замість нього компанія випустить портативного конкурента Steam Deck, пише портал Windows Central.

За даними джерела, "портативку" і наступника Xbox Series X представлять уже 2026 року. Реліз буде приурочено до 25-річної річниці оригінального Xbox і головної ігрової франшизи бренду – Halo. Точна дата, на яку випадає річниця - 15 листопада 2026 року.

Раніше вже з'являлися витоки, що Xbox нового покоління може з'явитися на рік-два раніше за PS6. Компанія намагається повторити стратегію, яку вона застосовувала з Xbox 360, випустивши свою консоль на рік раніше PlayStation 3. Це зробило Xbox 360 найбільш продаваною консоллю Microsoft за всю історію існування ігрового підрозділу.

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Оскільки Microsoft відмовилася від оновлення середини циклу покоління, на відміну від Sony з її PS5 Pro, всі сили можуть бути кинуті на створення повноцінної консолі наступного покоління. Вона має здійснити "найбільший технологічний стрибок", повідомили в Microsoft.

Нещодавно в мережі також з'явилася інформація, що Sony об'єдналися c AMD для створення нової портативної консолі. Причому це буде не просто пристрій для тих, хто ностальгує. Японці мають намір відвоювати собі частину сегмента портативних ігрових станцій.

Нагадаємо, Xbox Series X/S вийшла восени 2020 року. Цифри свідчать, що продажі консолей уже більш ніж удвічі відстають від PS5. Очевидно, Microsoft бачить у ранньому запуску нового покоління шанс наростити продажі.

У березні цього року ЗМІ публікували матеріал, в якому йшлось про те, що у Microsoft все погано з Xbox, продажі падають, а перспективи Game Pass туманні. За цим послідувало закриття чотирьох ігрових студій, серед яких були автори Hi-Fi Rush, найяскравішого хіта 2023 року.

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