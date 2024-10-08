Тепер компанія зобов'язана надати конкуруючим стороннім магазинам додатків доступ до повного каталогу Google Play.

Судовий розгляд між компаніями Google і Epic Games, який тягнувся з 2020 року, закінчився на користь другої. Тепер на Android з'являться сторонні магазини ігор та додатків, пише The Verge.

Каліфорнійський суд зобов'язав Google протягом трьох років дозволяти Android-юзерам завантажувати сторонні магазини застосунків безпосередньо з Google Play. Водночас вона має інформувати користувачів про варіанти оплати і надавати посилання на завантаження застосунків з альтернативних ресурсів.

Крім цього Google зобов'язали:

Додати альтернативні способи оплати за межами Google Play.

Припинити пропонувати винагороду і знижки розробникам за ексклюзивність у Google Play.

Дозволити розробникам поширювати свої додатки в інших магазинах додатків.

Дозволити авторам встановлювати будь-які ціни на додатки, незалежні від Play Billing.

Усі Всі зміни діятимуть у США з 1 листопада 2024 року до 1 листопада 2027 року. Суддя вважає, що цього періоду достатньо для "посилення конкуренції", при цьому сама Google збереже контроль за безпекою платформи і зможе стягувати плату за дотримання цих заходів.

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У Google вже заявили, що апелюватимуть рішення суду. У заяві на сайті компанії зазначено, що суд "упустив очевидне" – що Apple і Android "явно конкурують" як за споживачів, так і за розробників застосунків. Також у Google наголосили, що Android юзери завжди мали можливість завантажувати додатки за межами Google Play.

Раніше влада США звинуватила Apple у монополії, завищенні цін і нечесній конкуренції. Основні претензії в тому, що компанія застосовує цілий набір практик для утримання споживачів і розробників у своїй екосистемі.

Водночас Євросоюз хоче змусити Apple відкрити свою операційну систему iOS для сторонніх технологій, щоб вона стала як Android. Якщо компанія не погодиться, їй загрожує штраф у розмірі до 10% від річної виручки.

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