Відслужили своє: Xiaomi припиняє підтримку своїх популярних смартфонів

Березневе оновлення безпеки стало останнім для моделей Redmi K60 та Redmi K60E.

Компанія Xiaomi оновила список пристроїв EOL (End of Life), додавши туди кілька смартфонів. Ці пристрої більше не отримуватимуть жодних оновлень, включаючи патчі безпеки, пише ITHome.

Redmi K60 та його більш бюджетна версія Redmi K60E досягли кінця свого життєвого циклу. Обидва телефони вийшли в грудні 2022 року і отримали два обіцяних оновлення, включаючи перехід на HyperOS. А фінальним оновленням для них став березневий патч безпеки 2026 року.

Власникам цих пристроїв рекомендується задуматися над купівлею більш актуального смартфона. Продовжувати користуватися телефоном теж можна, але робити це доведеться на власний ризик, оскільки патчі безпеки та виправлення вразливостей більше випускатися не будуть.

Відзначається, що модель Redmi K60 була справжнім хітом у 2022-2023 роках, завоювавши популярність завдяки поєднанню топових характеристик (процесор Snapdragon 8+ Gen 1, 2K OLED-екран, швидка зарядка) та агресивно низької ціни, пропонуючи флагманський досвід за вартість середнього класу.

Нагадаємо, що 1 березня Xiaomi вже припинила підтримку понад 40 смартфонів. Більшість із них давно не отримували великих оновлень, а тепер остаточно втратили й патчі безпеки.

Раніше цього місяця Xiaomi представила свій найдешевший смартфон із 6 роками оновлень. За 137 доларів користувачі отримують тривалу підтримку, екран 120 Гц і потужну батарею 6300 мАг.

За чутками, Xiaomi пропустить 18-у серію і відразу випустить Xiaomi 26. У 2025 році компанія вже пропустила шістнадцяту лінійку і замість Xiaomi 16 випустила Xiaomi 17 – щоб назви їхніх флагманів не відрізнялися від нових iPhone.

Вас також можуть зацікавити новини: